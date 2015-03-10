分析师看中国2月CPI和PPI数据

路透北京3月10日 - 中国国家统计局周二公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，高于路透调查中值0.9%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.8%，路透调查中值为下降4.3%。当月PPI连续36个月持续为负，并创出自2009年10月以来最大跌幅。

2月详细数据:

--CPI同比上涨1.4%（路透调查中值为上涨0.9%）

--PPI同比下跌4.8%（路透调查中值为下跌4.3%）

--CPI环比上涨1.2%，PPI环比下降0.7%

--CPI中食品价格同比涨2.4%，非食品价格同比涨0.9%

中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/kej34w

以下为市场人士的评论:

--民生证券宏观团队：

2月CPI同比增长1.4%。一般春节期间物价都会季节性上涨，去年春节是1月，今年春节完整落在了2月，2月CPI同比反弹属意料之中。虽然反弹幅度略超预期，但物价压力并未缓释。比如，2012年春节完整落在了1月，当月CPI环比反弹1.5%，而本月是1.2%。只要经济总需求未现改善痕迹，物价还是存在下行压力。

分项看，食品项环比涨幅2.9%，猪肉、鲜菜、鲜果价格均反弹纯属春节效应，也可能因油价反弹增加了其运输成本。但行业数据显示的是春节期间猪肉价格是下跌的。非食品项环比增长0.3%，旅行和出行人数增加致旅游、车辆使用及维修费价格环比反弹；农民工返乡，反映低端劳动力成本的家庭服务及加工维修服务价格环比上涨4.8%。

PPI同比-4.8%，降幅再度扩大，但环比降幅收窄，主因是2月油价出现反弹。但只要房地产投资持续下行，经济总需求不足，产能不出现明显去化，PPI就难见底。3月30城市高频跟踪的房地产销售套数和面积同环比均大幅走弱。从销售-库存去化-土地购置-开工投资的传导链条看，房地产投资还有持续下行的压力。

总体来看，本次物价上涨主因是春节效应，但只要实体总需求未见恢复，物价压力就不会缓释。当前稳增长的力度难以抵掉房地产下行、地方债务扩张和产能收缩的合力。出于通缩和金融风险防范的考虑，货币还会继续宽松，2月降准降息不会是货币宽松的终点。

--兴业银行兼华福证券首席经济学家鲁政委：

通缩压力未减。2月CPI为1.4%略高于我们预测的1.2%，PPI为-4.8%与我们预测的完全一样。PPI跌幅扩大，以及此前进口大跌，其中，原油进口远远小于总跌幅，与国内投资和制造业更密切的铜进口与总体跌幅相当，都映照出国内总需求乏力,因而通缩压力不减。在降息调“官价"之后，还需降准以驱动“市价"下降。

--交银资管高级分析师 陈鹄飞 ：

春节错位推升CPI同比，PPI增速下探逾五年新低。受春节错位扰动，2月蔬菜、鲜果价格环比上涨较多，从而推动春节当月CPI同比增速小幅回升至1.4%。预计随着节假日因素的消退，下月CPI同比增速将明显回落。

在制造业产能去化和环球大宗价格下跌的双重拖累下，2月PPI同比加速下探至-4.8%的逾五年新低。自2012年3月以来，PPI已连续36个月同比下降。从企业部门的实际借贷利率来看，虽受逆周期宽松政策推动，去年四季度一般贷款加权利率环比下行了41个基点，但同期反映工业利润增速的PPI同比降幅却上行了146个基点。在2015年全球大宗商品价格继续走低的背景下，PPI或现连续四年负增长，未来企业部门实际运行利率可能仍有被动抬升压力。

鉴于外汇占款增速仍在趋势性下滑，基础货币供给缺口正相应扩大；而企业实际运行利率被动抬升，也要求货币政策逆周期适度放松。考虑到2015年GDP增速将呈现出前低后高的“V”型走势，二季度GDP同比很可能跌至年内新低；且货币政策通常约需一个季度的反应时滞，以及近期PPI降幅持续明显扩大的风险和压力，3月份全面降准概率正再度升温。

--摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管 章俊：

2月份CPI的触底回升主要受到春节因素的影响，不能反映当前经济周期下的真实物价运行状况，因此不会对央行现行货币政策产生实质性的影响。

目前央行的货币政策立场依旧处在“中性区间”。中国央行在中央政府“稳增长”的政策立场下，在去年11月底以来两次降息一次降准的基础上，会在年内继续下调基准利率2-3次，以求在实际利率水平上切实降低实体经济的融资成本；并根据包括外汇占款在内的市场流动性指标来适时下调存款准备金率，同时也会容忍人民币汇率适度贬值来应对美元升值和其他主要货币（欧元，日元等）由于推行或加大量化宽松所而贬值的压力。

但我们认为央行的货币政策立场在二季度会“主动和被动”地发生变化，从目前的“中性区间”进入“宽松区间”，从而对实体经济产生刺激和拉动效应。单从利率角度上来说，从主动层面而言，我们认为二季度央行可能还会降息1-2次，从而进一步降低名义利率；从被动层面来看，通胀将在一季度触底，二季度会温和反弹，从而推动实际利率在降息所导致的名义利率下降的基础上进一步下行。

--西南证券研究发展中心首席研究员 张仕元:

CPI估计还是有春节的因素在里边，最近市场蔬菜价格还是居高不下。CPI(涨幅)上半年回到2%的可能性很小，估计在1-1.6%之间波动。

PPI估计短期难以回升，因为无论是投资、消费还是国际大宗商品价格还在往下走，上半年难以看不到大幅回升的希望。现在影响PPI的主要是国际大宗商品价格，国际大宗商品价格基本已经跌到位，但是大多数国内工业品价格调整还没有到位。这就会导致PPI仍会在较低的位置运行。

整个经济走势仍较差，估计两会之后货币政策继续放松，至少存准将会继续调。

--中信证券固定收益首席分析师 邓海清：

2月CPI明显超市场预期，食品价格上涨是主要驱动因子，与市场的强烈通缩担忧形成巨大差别，符合我们关于“通缩或是个伪命题的判断”。CPI回升不是一个单独事件，仅仅归因于春节因素或许会误判，油价止跌走稳叠加会成为CPI持续回升的核心主因，应该结合PMI等宏观先行数据信号走势分析，更能全面认识本质变化。

市场对于央行货币大宽松预期或受阻，再次降息逐渐离我们越来越远。我们坚持对两会前降息点评判断，这是全年最后一次降息，CPI回升、经济走稳、联储加息均会封杀中国央行进一步降息操作空间。债券市场已经从去年的“海天盛宴”变为“残羹冷炙”。

--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：

2月CPI高于市场0.9%的预期，也高于我们1.2%的预期，由于2月翘尾是年内低点，因此春节效应带来的新涨价因素是推高CPI的主要原因，其中食品价格与娱乐文化表现的较为明显，消费品与服务项目涨幅也较大，初步打消了收入下降引发消费收缩的担忧，但与去年同期相比，这一分项指数的涨幅降低了不少，而居住类价格涨幅较1月进一步放缓，显示地产低迷的影响仍在发酵；CPI的反弹使得通缩风险得到一定程度缓和，在翘尾影响下，3月CPI涨幅可能进一步抬升。

PPI的跌幅进一步加深至-4.8%，国际大宗商品价格下跌和国内产能过剩的影响仍在继续，其中生产资料类价格的跌幅远大于生活资料类，结合周末公布的进口数据再次大降，认为PPI可能更加真实的反映出中国经济所面临的压力。

CPI和PPI一升一降，使得总体通胀形势略显迷离，但我们认为无法通过单月数据得出结论，总需求不足的问题没有实质性改观，海外输入性通缩的风险也在持续，这将对全年通胀持续带来压力，央行放松政策的迫切性并没有显着减轻，未来政策继续宽松并无疑问；对债券市场而言，CPI反弹可能加大短期调整的压力，但这不改变继续看好债牛，仍视利率反弹为入场机会。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

春节因素导致CPI反弹，但PPI跌幅达到4.8%超市场预期，反映需求疲弱，工业生产领域通缩风险增加。

2月CPI反弹至增长1.4%，食品价格上涨2.4%，贡献增长0.8个百分点。春节因素影响更大一些，如鲜菜、鲜果类的环比涨幅达到13.6%和8.9%，“反腐”和公费送礼减少拉低了烟酒类商品价格，环比负增长0.2%；非食品价格同比上涨0.9%，其中能源价格下跌拉低了交通和通信类价格，与消费升级相关的服务业价格仍有刚性，娱乐体育和文化用品分项的环比涨幅达1%，其中旅游的环比涨幅达6.1%。

PPI跌幅扩大至4.8%，远超出市场预期，这有原油价格大幅下跌的影响，也在于工业生产延续放缓。石油产业链行业的价格跌幅较大，如石油和天然气开采行业环比价格跌幅达到15.7%，此外产能过剩、与地产产业链相关的钢铁、有色和煤炭行业的价格亦在下跌。

总体来看，物价领域呈现“CPI稳、PPI弱”的格局，但由于猪周期对CPI影响不大，核心CPI涨幅也仅在1.4%，不会对宽松货币政策形成制约。工业领域的通缩更使政策宽松需要加码，如降息至少可以减少企业财务费用，在营业收入下滑时减少对资金链冲击。预计中国央行仍将在二季度前期降息25个基点，此外通过降准、PSL等数量型宽松来改善信贷条件也是需要的。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

CPI超预期回升，PPI超预期下降（近期宏观经济领域的一个显着变化是数据异动增多），短期回升不会改变长期低迷的态势，年内通缩预期仍会持续。工业品价格持续低迷，意味着工业经济效益还难有改善，经济底部徘徊期间，运营困难局面还将持续。

--招商证券固定团队 孙彬彬：

2月CPI同比增长1.4%，环比上涨1.2%，略超市场预期，春节错月因素影响较大；CPI食品价格同比增长2.4%，环比上涨2.9%，春节因素影响下，鲜菜鲜果价格环比大幅上涨，猪肉价格环比上涨，略低于历史同期涨幅。

CPI非食品价格同比增长0.9%，环比反季节性上涨0.3%，春节因素影响下，家庭设备、医疗、娱乐教育价格环比涨幅高于历史同期，居住价格环比持平。前期大宗商品价格反弹或有滞后影响，预计3月份CPI同比增速继续回升至1.7%。

通胀增速反弹，年内增速低点已过，稳增长刺激下，宽信用趋势愈加明确，基本面底部逐渐形成，构筑利率底部，继续维持谨慎观点。

--海通证券宏观 姜超、顾潇啸：

2月CPI回升至1.4%，食品价格由上月1.1%大幅上升至2.4%，源于春节因素鲜菜鲜果价格涨幅较大，非食品价格同比增长0.9%也明显回升，源于节日因素旅游交通和劳动力价格均短期上涨。3月以来猪价再创新低，食品价格回落，预测3月CPI稳定在1.6%。

2月PPI同比降幅扩大至4.8%，源于生产资料价格降幅扩大，PPI环比跌幅仍达0.7%；3月以来煤价、钢价再创新低，但油价大幅上调，预测3月PPI有望回升至-4.1%。

物价短期低位波动，通缩风险暂缓但主要归功于春节因素，通缩风险并未消除。当前货币利率高企，意味着银行成本难降，制约银行贷款利率下调动力，加剧经济下行和通缩风险，未来政策宽松仍可期待。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

CPI有所回升，通缩担忧还是存在的，但有惊无险。看到支撑物价的重要的因素都有所企稳，大宗商品的粮食价格降幅显着收窄，能源价格降幅也在收窄，感觉有阶段性触底的迹象。

PPI跌幅高于预期，需求从整体来说不会有大幅回升，在刚性需求支撑下的投资消费还是会起到重要的作用，应该看到经济需求仍处于较为低迷的状态。

--中金宏观团队：

CPI同比增速反弹，反映春节错位因素。2月CPI同比增速1.4%，上升0.6个百分点，高于我们和市场预期的0.9%和1%。春节错位因素是CPI同比增速显着反弹的主要原因，鲜菜、鲜果、猪肉价格环比回升较大，是春节临时性因素的反映。但从CPI季调后环比趋势项看，CPI下行压力仍存。

PPI同比通缩加深，环比降幅收窄。2月PPI同比增速-4.8%，回落0.5个百分点，低于我们和市场预期的-4.3%。2月PPI环比增速-0.7%，较上月回升，结束了去年8月以来PPI环比跌幅不断加深的走势，主要反映油价低位企稳。但由于同比的滞后性，预计3月PPI同比增速仍将低于-4.5%。

物价总水平面临的通缩风险仍在积聚，加大货币政策放松压力。CPI反弹主要反映春节因素，不具备持续性。高频数据显示3月份食品价格降速不慢。PPI尽管环比降幅收窄，但同比通缩仍较大。这使得反映物价总水平的GDP平减指数由正转负的可能性大幅上升（2014年四季度是0.4%），预示央行继续降息、降准的压力相应增大。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

较高的食品价格导致2月CPI比预期高一些，还是受到春节因素的扰动。1、2月平均看，通胀在1.1%左右，仍处于类通缩状态。

PPI跌幅的扩大主要受输入性通缩和国内需求不足叠加影响。乐观估计，即使所有政策都出，通缩也要到六个月之后才能缓解。防通缩仍是现阶段主要政策着力点，今年还会有两次降息，五次降准。

--中国国家信息中心宏观研究室主任 牛犁:

应该说2月CPI同比上涨1.4%与市场预期基本一致，2月份受春节因素以及翘尾因素影响，CPI有所回升，估计下个月仍会保持在同比增长1.3-1.4%左右，而PPI的持续下降且跌幅扩大，显示制造业的冬天还在继续，经济下行压力仍大。

尽管判断通缩的主要指标是CPI，且2月CPI涨幅较上月有所回升，一定程度上减缓了通缩的忧虑，但PPI处于通缩状态却毋庸置疑。考虑到近期国际大宗商品价格有所回升，估计对缓解PPI的持续跌幅会有一定帮助，3月跌幅可能会收窄。

由于中国传统的春节都集中在1、2月，因此季节性因素往往成为扰动经济数据的主要因素，若仅从物价的数据看，货币政策仍有进一步松动的条件，毕竟经济冷，物价涨幅低，但近期公布的PMI等先行指标看又有反弹迹象，因此一季度的经济形势会成为政策是否松动的重要标的。

--中国银行国际金融研究所研究员 李建军：

CPI涨幅还好一点，略高一点，回到1%以上，但PPI还是不行。证明政策效果没有那么快显现，最大的问题是产能过剩，或者说需求太弱。整体经济形势不乐观，CPI虽然有上升，还是较低的位置，说明政策空间还有，且空间很大。

最可能的还是应该降准，因为现在货币补充渠道比较弱，降息的可能也存在的，但降息不一定能缓解价格方面的问题，现在最大的问题是需求不足，而不是价格的问题，补充流动性更有必要。 一季度完成7%的经济增速是有可能的，虽然难度不小。

**相关背景**

--中国上周公布的政府工作报告提出，2015年GDP(国内生产总值)增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，广义货币供应量(M2)增速目标降为12%左右，进出口总额增长目标亦降至6%左右。

--国家发改委宏观研究院副院长马晓河认为，由于缺乏拉动经济增长的新动力，今年中国完成各项经济指标的难度较大，而通缩风险却在上升。他预计，今年上半年CPI涨幅仍会比较低，估计在1.5%左右，全年不会超过3%；而PPI连续下行的态势也难改变。

--中国国家发改委主任徐绍史表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的，发改委有决心、有信心也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。而在拉动经济发展当中，要发挥投资的关键作用，更好地打好投资的组合拳。（完）

(发稿 北京中文部; 审校 张喜良/黄凯)

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