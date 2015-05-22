鼓励运用PPP模式投资和运营公租房 今年开始试点--中国财政部

路透北京5月22日 - 中国财政部等六部门日前发布通知，鼓励地方运用政府和社会资本合作(PPP)模式投资和运营公共租赁住房，并从2015年开始试点和实施工作。

财政部网站周五刊登的新闻稿称，该模式主要是政府选择社会资本组建公租房项目公司，项目公司负责承担投资建设、运营、维护管理任务，并通过“承租人支付租金”及必要的“政府政策支持”获得合理投资回报。

通知并指出，政府对项目公司承担有限责任，不提供担保或承诺。

“运用PPP模式推进公共租赁住房投资建设和运营管理，有利于消化库存商品住房，促进房地产市场平稳健康发展，...对于稳增长、调结构、惠民生具有十分重要的意义。”通知称。

通知明确了包括财政政策、税费政策、土地政策、收购政策、融资政策等在内的政府支持PPP模式公共租赁住房的政策体系；并规定政府自建自管公租房项目，政府收购的符合公租房条件的存量商品房项目，符合公租房条件且手续完备、债务清晰的停工未完工程项目，以企业为主建设管理的公租房项目，均可以采用PPP模式投资建设和运营管理。

中国财政部、央行及银监会此前曾联合发文称，要妥善处理地方融资平台公司在建项目后续融资问题，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取PPP模式。（完）

参看全文，请点选财政部网站：www.mof.gov.cn/

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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