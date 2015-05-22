鼓励运用PPP模式投资和运营公租房 今年开始试点--中国财政部

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京5月22日 - 中国财政部等六部门日前发布通知，鼓励地方运用政府和社会资本合作(PPP)模式投资和运营公共租赁住房，并从2015年开始试点和实施工作。
财政部网站周五刊登的新闻稿称，该模式主要是政府选择社会资本组建公租房项目公司，项目公司负责承担投资建设、运营、维护管理任务，并通过“承租人支付租金”及必要的“政府政策支持”获得合理投资回报。
通知并指出，政府对项目公司承担有限责任，不提供担保或承诺。
“运用PPP模式推进公共租赁住房投资建设和运营管理，有利于消化库存商品住房，促进房地产市场平稳健康发展，...对于稳增长、调结构、惠民生具有十分重要的意义。”通知称。
通知明确了包括财政政策、税费政策、土地政策、收购政策、融资政策等在内的政府支持PPP模式公共租赁住房的政策体系；并规定政府自建自管公租房项目，政府收购的符合公租房条件的存量商品房项目，符合公租房条件且手续完备、债务清晰的停工未完工程项目，以企业为主建设管理的公租房项目，均可以采用PPP模式投资建设和运营管理。
中国财政部、央行及银监会此前曾联合发文称，要妥善处理地方融资平台公司在建项目后续融资问题，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取PPP模式。（完）
参看全文，请点选财政部网站：www.mof.gov.cn/
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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