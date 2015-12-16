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中国财经 | 2015年 12月 16日 星期三 15:22 BJT

第二批ppp推介项目总投资2.26万亿元 共计1488个项目--中国发改委

路透北京12月16日 - 中国发改委周三公布第二批PPP推介项目，共计1488个项目、总投资2.26万亿元，涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。

发改委网站的新闻稿显示，发改委对第一批PPP项目进行了更新，保留了继续推介的PPP项目637个、总投资1.24万亿元。目前，PPP项目库总计包含2，125个项目、总投资3.5万亿元。

今年5月，发改委建立了首个国家部委层面PPP项目库，向社会公开推介了第一批PPP项目。目前，第一批推介项目取得积极进展，有329个项目已经签约，签约率为31.5%。（完）

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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