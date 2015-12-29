中国财政部印发PPP物有所值评价指引 含可融资性等六定性指标

路透北京12月29日 - 中国财政部最新发布指引，推动政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价工作规范有序开展，明确物有所值评价包括定性评价和定量评价，定性评价又包括可融资性等六项基本评价指标。

财政部周一稍晚公布的《PPP物有所值评价指引（试行）》称，现阶段以定性评价为主，鼓励开展定量评价。定量评价可作为项目全生命周期内风险分配、成本测算和数据收集的重要手段，以及项目决策和绩效评价的参考依据。

物有所值（Value for Money， VfM）评价是判断是否采用PPP模式代替政府传统投资运营方式提供公共服务项目的一种评价方法。定性评价指标包括全生命周期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性等六项基本评价指标。

而定量评价是在假定采用PPP模式与政府传统投资方式产出绩效相同的前提下，通过对PPP项目全生命周期内政府方净成本的现值（PPP值）与公共部门比较值（PSC值）进行比较，判断PPP模式能否降低项目全生命周期成本。

财政部同日在网站上公布关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台运行的通知，提出原则上，国家级和省级示范项目、各地PPP年度规划和中期规划项目均需从综合信息平台的项目库中筛选和识别。

未纳入综合信息平台项目库的项目，不得列入各地PPP项目目录，原则上不得通过财政预算安排支出责任。

财政部稍早已发布实施PPP以奖代补政策的通知，称明年起对PPP项目实施以奖代补政策，投资规模3亿元人民币以下的项目奖励300万元，执行期暂定三年。

PPP项目自去年来一直持续推进。中国发改委此前公布第二批PPP推介项目，共计1488个项目、总投资2.26万亿元，涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。（完）

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