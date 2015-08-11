7月中国基础设施集合信托发行放量 预示政信合作PPP入爆发期

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月11日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富周二发布7月份信托理财报告称，7月份投资基础设施领域的集合信托产品发行数量急升，发行量占比大涨12个百分点至34.50%，成为集合信托五大投资领域之首。
业内人士对路透表示，基础设施领域成信托目前最好选择，且政信合作的PPP（政府和社会合作）模式的信托产品会在半年至一年后进入集中爆发期。
“其他领域受到经济下行影响又不行，证券投资领域自从股市急跌之后风险大，现在基础设施领域还算是相应国家政策号召吧！”中国西部一家信托公司负责人表示，业内多家信托公司都在开发PPP项目来投资基础设施领域。
普益财富报告显示，投资房地产、工商企业、与金融领域的集合信托发行量和占比均呈现月度小幅回升的态势。而唯有证券投资领域的产品发行量和占比连续两个月下降，7月份不再位居发行量首位。
中国东南部一家大型信托公司负责人亦表示，PPP项目谈判落地时间较长，预计未来半年到一年后会有一个集中爆发期。虽然收益整体有所下滑，但7月份发行量激增的背后，是政信合作的再度放开、与险资等一些金融机构的资金也通过理财渠道进入基础设施领域。短期内来看，基础设施领域还是相对最好的投资领域。
普益财富报告显示，7月份59家信托公司发行了655款集合信托产品，基础设施领域的集合信托产品226款，占比第一，环比增加87款。投资于证券投资领域的产品113款排名第二，环比减少38款，占比回落7.14个百分点。
从成立的情况来看，7月份投资基础设施领域的产品212款，虽然依然少于证券投资领域的304款，但是占比环比上升13.91个百分点，而证券投资领域集合信托成立的数量占比则在6月环比大涨17.91个百分点后，7月份环比下降27.59个百分点。（完）
(发稿 王蕾；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。