7月中国基础设施集合信托发行放量 预示政信合作PPP入爆发期

路透北京8月11日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富周二发布7月份信托理财报告称，7月份投资基础设施领域的集合信托产品发行数量急升，发行量占比大涨12个百分点至34.50%，成为集合信托五大投资领域之首。

业内人士对路透表示，基础设施领域成信托目前最好选择，且政信合作的PPP（政府和社会合作）模式的信托产品会在半年至一年后进入集中爆发期。

“其他领域受到经济下行影响又不行，证券投资领域自从股市急跌之后风险大，现在基础设施领域还算是相应国家政策号召吧！”中国西部一家信托公司负责人表示，业内多家信托公司都在开发PPP项目来投资基础设施领域。

普益财富报告显示，投资房地产、工商企业、与金融领域的集合信托发行量和占比均呈现月度小幅回升的态势。而唯有证券投资领域的产品发行量和占比连续两个月下降，7月份不再位居发行量首位。

中国东南部一家大型信托公司负责人亦表示，PPP项目谈判落地时间较长，预计未来半年到一年后会有一个集中爆发期。虽然收益整体有所下滑，但7月份发行量激增的背后，是政信合作的再度放开、与险资等一些金融机构的资金也通过理财渠道进入基础设施领域。短期内来看，基础设施领域还是相对最好的投资领域。

普益财富报告显示，7月份59家信托公司发行了655款集合信托产品，基础设施领域的集合信托产品226款，占比第一，环比增加87款。投资于证券投资领域的产品113款排名第二，环比减少38款，占比回落7.14个百分点。

从成立的情况来看，7月份投资基础设施领域的产品212款，虽然依然少于证券投资领域的304款，但是占比环比上升13.91个百分点，而证券投资领域集合信托成立的数量占比则在6月环比大涨17.91个百分点后，7月份环比下降27.59个百分点。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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