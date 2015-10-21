中国发改委联合工商联推介总投资9,400亿元的PPP项目--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月21日 - 中国国家发改委联合全国工商联，于近日推介总投资约9,400亿元人民币的287个政府和社会资本合作（PPP）项目，涉及市政、公路、轨道交通、机场、水利、能源等多个领域。
新华社周二晚间报导援引发改委副主任张勇在PPP项目推介电视电话会议上的讲话称，推广实施PPP模式对于深化投融资体制改革、激发民间投资活力、提高公共产品和服务供给效率、扩大有效投资等具有重要意义。
此次推介会上，共有江苏、安徽、福建、江西、山东、湖北、贵州等七个省份推介PPP项目，下一步发改委将与全国工商联进一步加强合作，举办多种形式的项目推介会和培训会，吸引更多的民间资本参与PPP项目建设。
报导称，在PPP项目上，民间资本仍然存在信心不足、意愿不强等问题，同时由于对政策不了解，还存在分散和投资无序等问题；将具有较好盈利预期的项目对民间资本开放，有助于调动民间资本积极性。
报导还援引江苏发改委人士称，江苏此次推介50个项目，投资共计2,400亿元，多数项目为省市县三级重大项目，16个项目完成前期工作，实施条件较为成熟。
PPP模式被本届政府视为稳经济扩投资的一种重要手段。为应对经济下行压力，中国正加快扩大投资规模。但对该做法的实际效果学界看法不一。
据统计，中国目前PPP项目库已经发布1,043个，总投资1.97万亿元人民币。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。