中国发改委联合工商联推介总投资9,400亿元的PPP项目--新华

路透北京10月21日 - 中国国家发改委联合全国工商联，于近日推介总投资约9,400亿元人民币的287个政府和社会资本合作（PPP）项目，涉及市政、公路、轨道交通、机场、水利、能源等多个领域。

新华社周二晚间报导援引发改委副主任张勇在PPP项目推介电视电话会议上的讲话称，推广实施PPP模式对于深化投融资体制改革、激发民间投资活力、提高公共产品和服务供给效率、扩大有效投资等具有重要意义。

此次推介会上，共有江苏、安徽、福建、江西、山东、湖北、贵州等七个省份推介PPP项目，下一步发改委将与全国工商联进一步加强合作，举办多种形式的项目推介会和培训会，吸引更多的民间资本参与PPP项目建设。

报导称，在PPP项目上，民间资本仍然存在信心不足、意愿不强等问题，同时由于对政策不了解，还存在分散和投资无序等问题；将具有较好盈利预期的项目对民间资本开放，有助于调动民间资本积极性。

报导还援引江苏发改委人士称，江苏此次推介50个项目，投资共计2,400亿元，多数项目为省市县三级重大项目，16个项目完成前期工作，实施条件较为成熟。

PPP模式被本届政府视为稳经济扩投资的一种重要手段。为应对经济下行压力，中国正加快扩大投资规模。但对该做法的实际效果学界看法不一。

据统计，中国目前PPP项目库已经发布1,043个，总投资1.97万亿元人民币。（完）