综述：中国供给侧改革PPP将施展身手 慢工出细活酝酿理念革新

路透北京1月26日（作者 宿泱韫） - 中国经济发展减速提质，地方财政实力今非昔比，政府和社会资本合作项目（PPP）成为公共产品投资的新路径，也是当下加快供给侧改革的应有之义，而推广PPP不单是融资模式的穷则思变，更要求管理理念的革新升级。

自中国总理李克强提出增加公共产品有效供给以来，发改委和财政部过去两年多来密集推广PPP项目，随着配套措施的逐步完善，项目落地难的瓶颈有望在今年缓解。不过实际操作中，如何吸引社会资本积极参与，仍亟待解决。

“万事开头难，推广运用PPP既涉及理念、观念的转变，又涉及体制机制的变革，本身就是一个难活细活。”财政部金融司司长孙晓霞在“中国PPP百人沙龙”的活动上表示。

她称，从这两年对PPP的探索来看，观念有所转变。推广应用PPP不是一个简单的项目融资，而是一次理念观念的革新，既代表了国家治理能力的提升，又体现了财政管理方式的升级。制之有衡，行之有度，对于推广PPP来说尤为如此。

不过她同时也指出，从相关国家经验看，建立PPP制度只是万里长征的第一步，以后还要继续围绕理念革新，不断优化PPP的发展环境，进一步完善相关配套政策，对假PPP进行纠偏。

中国在2013年提出新常态之下中国经济依靠“大众创新、万众创业”和“公共产品供给”两大引擎，2014年被视为PPP元年，尤其在预算法出台的背景下，PPP为今后地方可持续发展提供一条路径，2015年则是PPP深化完善之年，配套措施、示范项目相继推出，包括PPP立法和特许经营法在内的重要立法在筹划中。

住建部城建司副司长章林伟在同一场合用一组数据对比形象指出中国城市基础设施“补短板”的必要性以及PPP的施展空间。

他指出，2014年房地产的投资完成投资额是9.9万亿元，而城市建设设施除了电力和通讯以外的九大行业，共完成了1.64万亿，两者差距大大超出世界银行建议的1：1。

去年5月，发改委建立了首个国家部委层面PPP项目库，向社会公开推介了第一批PPP项目。目前，第一批推介项目取得积极进展，有329个项目已经签约，签约率为31.5%。发改委去年底公布第二批PPP推介项目，共计1,488个项目、总投资2.26万亿元，涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。

财政部在过去两年也确定了两批共233个、总投资8,146亿元的示范项目，旨在对有关制度进行校验，形成可复制、可推广的项目范例。

“在2014-2016推行示范战略，目前主要做了三项工作。第一是制度建设，第二机构建设，第三采用示范项目的引导、探索，可复制，可推广的PPP发展模式，最终实现物有所值，也就是对政府来说少花钱多办事儿办好事儿。”财政部PPP中心副主任焦小平表示。

他并指出，要将PPP的支付机制和预算改革结合起来，PPP对社会资本是个机制性利好。“财政部对PPP的预算管理正在酝酿中，2016年肯定和大家见面，这个措施的出台直接打消了社会资本换人换届的忧虑，最终PPP的示范标杆项目得到充分体现。”

**解决落地难 看配套及回报**

经过两年的密集宣传，PPP在中国已成星火燎原之势，有机构预测PPP相关招商项目规模已达10万亿元，然而，与之形成对比的是，对PPP实际签约率低，落地难的讨论也愈发热烈。其背后隐含的问题是，PPP项目如何吸引民间资本，保护民资并实现收益共享。

较之“落地难”的说法，财政部金融司五处处长阚晓西更愿意用“落地慢”形容PPP现状， “（PPP各参与方）想法不太一样，想得太多，都想尽可能的把责任减少，尽可能的把收益扩大化...这是PPP落地慢的一个客观原因。”

他指出，财政部推出的233个示范项目的总体进展还是比较好。衡量一个PPP成功的标志是看它整个生命周期是不是按照合同约定来提供了公共服务和公共产品，目前从施工来看，示范项目总体进展率是很高的。

“我们现在搞海绵城市城市，搞黑臭水体治理，搞旧城改造，地下管廊建设都是一堆资金，感觉不缺钱，但是真正让这些钱进入发现问题全来了。”住建部城建司的章林伟称。

他一针见血的表示，私人资本进入不能跟政府财政一样赔本赚吆喝，要的是回报。“现在为什么社会资本都是望而却步？关键是投资回报怎么解决，这是目前最显现的问题。”

期限长、收益低、面临政府换届的不确定风险等，皆是社会资本的顾虑。不少产业界、金融界、地方政府的与会人士建议，是否能将低收益的公共事业项目与高收益项目（如房地产）打包，在资金方面财政能否给予更多支持、金融机构能否有更多折扣？在解决流动性问题上是否能对项目进行诸如资产证券化的盘活？

中国交通建设集团投资事业部副总经理姚浩波就指出，中国交建做的地下管廊项目从2004年到现在一共三个，非常少，主要原因就是6%的回报对中交建来说是亏的，只有当雷锋才能拿到这个项目，他提出能否参照交通部对高速路建设运营的补贴，在地下管廊上有所突破。

吉林省四平市副市长王宇则从地方政府的角度提出，地方财政压力很大，以其约50亿元投资的管廊项目为例，未来五年每年平均财政补贴3.28亿元，“对哪个地级市都是大数”。他希望在未来的预期收入，包括形成资产，形成证券化方面国家能再有一些政策。

中国财政部去年年末已发布关于实施PPP以奖代补政策的通知，2016年起对PPP项目实施以奖代补政策，投资规模3亿元人民币以下的项目奖励300万元，执行期暂定三年。财政部并发布指引，推动PPP项目物有所值评价工作规范有序开展，明确物有所值评价包括定性评价和定量评价，定性评价又包括可融资性等六项基本评价指标。

财政部的阚晓西表示，财政部正在做PPP的综合信息平台，下一步还有专家库、机构库的建设，希望通过信息的收集整理和分析，尽可能的还原一个项目从一开始到进展过程中所有遇到的问题、处理问题的方法和技术，以避免重蹈覆辙，更有效的推动项目的实施。

“PPP这些改革最终我们是为了建设一个公平、公正、透明的市场。”焦小平称，PPP不是个管理措施，是个治理方式为主，管理措施为辅的一个措施。所以，最终目标是建立市场，让市场进行自主调节。

“什么时候PPP市场建成了，当我无事可干的时候这个市场就是自我运转的好的市场，有问题找政府进行处置。”他说道。（完）