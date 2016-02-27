PPP模式有助于促进中国基础设施建设 推动供给侧结构改革--副财长

路透上海2月27日 - 中国财政部副部长朱光耀日前表示，中国政府特别强调推广PPP（政府和社会资本合作）模式，PPP模式不仅有助于增加有质量和效益的投资，特别是基础设施投资，扩大总需求，同时有利于推动供给侧的结构改革。

据财政部网站刊登新闻稿，他本月25日在全球基础设施中心与中国PPP中心、世界经济论坛联合举办的基础设施投资高级别研讨会上并称，当前全球金融市场动荡、经济复苏乏力，扩大投资、完善基础设施具有重大的现实意义，既可为短期内推动经济增长提供动力，又通过推动供给侧的结构改革，为实现经济中长期持续发展奠定坚实基础。

“PPP模式的推广是中国供给侧结构改革的一个重要组成部分。”他表示，其有利于促进简政放权，破除垄断，便利市场准入，激发市场活力。

中国国务院稍早发布意见指出，将加大政府投入力度，深化政府和社会资本合作，强化金融支持，深入推进新型城镇化建设。（完）