PPP模式有助于促进中国基础设施建设 推动供给侧结构改革--副财长

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月27日 - 中国财政部副部长朱光耀日前表示，中国政府特别强调推广PPP（政府和社会资本合作）模式，PPP模式不仅有助于增加有质量和效益的投资，特别是基础设施投资，扩大总需求，同时有利于推动供给侧的结构改革。
据财政部网站刊登新闻稿，他本月25日在全球基础设施中心与中国PPP中心、世界经济论坛联合举办的基础设施投资高级别研讨会上并称，当前全球金融市场动荡、经济复苏乏力，扩大投资、完善基础设施具有重大的现实意义，既可为短期内推动经济增长提供动力，又通过推动供给侧的结构改革，为实现经济中长期持续发展奠定坚实基础。
“PPP模式的推广是中国供给侧结构改革的一个重要组成部分。”他表示，其有利于促进简政放权，破除垄断，便利市场准入，激发市场活力。
中国国务院稍早发布意见指出，将加大政府投入力度，深化政府和社会资本合作，强化金融支持，深入推进新型城镇化建设。（完）
(发稿 李铮 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)