中国第三批PPP示范项目有望近期公布 总投资料达6,000亿元--报载

路透上海5月12日 - 中国证券报周四报导，预计第三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目将于近期公布，项目总投资额有望达6,000亿元人民币。

截至3月末，全国PPP综合信息平台项目库入库项目7,721个，总投资87,802.47亿元，落地率为21.7%，分别比1月末增加6,645亿、提高2个百分点。

国务院办公厅9日发出通知，要求对促进民间投资政策落实情况开展专项督查。国务院将派出9个督查组赴18个省（区、市）开展实地督查，组织开展第三方评估和专题调研，将对七个方面进行重点督查，包括政策落实到位、出台配套措施及时与否；是否存在民间资本准入门槛高、困难多、阻力大；金融机构是否对民营企业贷款动力不足，中小微企业融资难、融资贵、期限短；PPP模式中的政策不完善、机制不科学、承诺不兑现等问题。

在政府和社会资本合作的PPP模式加速趋势下，PPP有望成为提高民间投资积极性的重要抓手。目前地方政府推动PPP项目的积极性普遍较高，中央层面推进PPP项目的步伐也在加快。（完）