中国第三批PPP示范项目有望近期公布 总投资料达6,000亿元--报载

今年中国一二线城市写字楼市场承压 商铺租金上行乏力--世邦魏理仕
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透上海5月12日 - 中国证券报周四报导，预计第三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目将于近期公布，项目总投资额有望达6,000亿元人民币。
截至3月末，全国PPP综合信息平台项目库入库项目7,721个，总投资87,802.47亿元，落地率为21.7%，分别比1月末增加6,645亿、提高2个百分点。
国务院办公厅9日发出通知，要求对促进民间投资政策落实情况开展专项督查。国务院将派出9个督查组赴18个省（区、市）开展实地督查，组织开展第三方评估和专题调研，将对七个方面进行重点督查，包括政策落实到位、出台配套措施及时与否；是否存在民间资本准入门槛高、困难多、阻力大；金融机构是否对民营企业贷款动力不足，中小微企业融资难、融资贵、期限短；PPP模式中的政策不完善、机制不科学、承诺不兑现等问题。
在政府和社会资本合作的PPP模式加速趋势下，PPP有望成为提高民间投资积极性的重要抓手。目前地方政府推动PPP项目的积极性普遍较高，中央层面推进PPP项目的步伐也在加快。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。