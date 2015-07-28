重庆市六年内将推8,000亿元PPP项目 每年1,300亿元--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月28日 - 中国证券报周二报导称，重庆市于周一(27日)集中签约发布了2015年政府和社会资本合作（PPP）项目，金额合计1,300亿元人民币，这是重庆市在去年实施首批1,300亿PPP项目后再次推出PPP项目。重庆市市长黄奇帆表示，从今年至2020年的六年内重庆将推出8,000亿PPP项目，平均每年1,300亿。
他并称，到2020年，重庆市由政府导向的城市基础设施建设项目总额有1.8万亿元，其中中央政府和地方政府的项目有1万亿元左右，8,000亿将会采用PPP的方式。
报导显示，2014年重庆市在全国率先出台PPP投融资模式改革实施方案，并于去年8月份推出了首批13个项目，其中有9个项目已顺利开工建设，其余项目将在年内启动。今年的PPP项目包括33个项目，从领域上看，既包含高速公路、轨道交通、土地整治等领域，又新增了一批社会停车场、医院、保障房等民生项目。
黄奇帆表示，让PPP项目有基本的、合理的营业利润，这是一切PPP能够推动的基础。完全可市场化定价，能够真正实现市场化收费的公共基础设施项目，就可以搞PPP；对于收费达不到完全市场化要求、价格不能一步到位的公共服务项目，可以通过逐步地调整价格、政府公共采购、财政补贴等方式推动PPP。
中国财政部此前称，要妥善处理融资平台公司在建项目后续融资问题，区分存量和增量实施分类管理，依法合规进行融资，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取PPP模式。
为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，国家发展改革委5月开辟PPP项目库专栏，公开发布PPP推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元。（完）
(发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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