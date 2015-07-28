重庆市六年内将推8,000亿元PPP项目 每年1,300亿元--报载

路透上海7月28日 - 中国证券报周二报导称，重庆市于周一(27日)集中签约发布了2015年政府和社会资本合作（PPP）项目，金额合计1,300亿元人民币，这是重庆市在去年实施首批1,300亿PPP项目后再次推出PPP项目。重庆市市长黄奇帆表示，从今年至2020年的六年内重庆将推出8,000亿PPP项目，平均每年1,300亿。

他并称，到2020年，重庆市由政府导向的城市基础设施建设项目总额有1.8万亿元，其中中央政府和地方政府的项目有1万亿元左右，8,000亿将会采用PPP的方式。

报导显示，2014年重庆市在全国率先出台PPP投融资模式改革实施方案，并于去年8月份推出了首批13个项目，其中有9个项目已顺利开工建设，其余项目将在年内启动。今年的PPP项目包括33个项目，从领域上看，既包含高速公路、轨道交通、土地整治等领域，又新增了一批社会停车场、医院、保障房等民生项目。

黄奇帆表示，让PPP项目有基本的、合理的营业利润，这是一切PPP能够推动的基础。完全可市场化定价，能够真正实现市场化收费的公共基础设施项目，就可以搞PPP；对于收费达不到完全市场化要求、价格不能一步到位的公共服务项目，可以通过逐步地调整价格、政府公共采购、财政补贴等方式推动PPP。

中国财政部此前称，要妥善处理融资平台公司在建项目后续融资问题，区分存量和增量实施分类管理，依法合规进行融资，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取PPP模式。

为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，国家发展改革委5月开辟PPP项目库专栏，公开发布PPP推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元。（完）

(发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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