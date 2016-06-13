开展第三批PPP示范项目申报 不受理变相融资和BT项目--中国财政部

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月12日 - 中国财政部周日发布通知，会同行业部委联合启动第三批政府和社会资本合作（PPP）示范项目申报筛选工作，明确表示对采用建设-移交（BT）方式的项目，通过保底承诺、回购安排等方式进行变相融资的项目，将不予受理。
财政部网站刊登的该通知称，第三批PPP示范项目申报筛选注重与“十三五”(2016-2020年)期间重大问题、重点项目有机衔接，鼓励行业破冰、区域集群和模式创新，推动实现行业引领、区域带动和创新示范效应。
申报示范项目应具备的条件包括：项目属于能源、交通运输、市政公用、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化、体育等适宜采用PPP模式的公共服务领域。
项目需纳入城市总体规划和各类专项规划，新建项目应已按规定程序做好立项、可行性论证等项目前期工作；合作期限原则上不低于10年等。
通知并提出，有关部门应严格筛选申报项目，每个省市申报项目数量原则上不超过50个。
7月25日前，提交示范项目申报材料，逾期不再受理。7月底前，形成备选项目清单和项目评审工作方案。8月初，组织开展项目评审。8月上旬，完成项目评审，按照项目最终评分由高到低的顺序，综合行业、类型、地区分布形成示范项目名单，由财政部联合相关行业部委统一发布。
中国财政部此前联合国家发改委称，稳妥有序推进PPP工作，各地要通过合理确定价格和收费标准、运营年限，确保政府补贴适度，防范中长期财政风险，防范政府过度让利，并杜绝固定回报和变相融资。
在政府和社会资本合作的PPP模式加速趋势下，PPP有望成为提高民间投资积极性的重要抓手。目前地方政府推动PPP项目的积极性普遍较高，中央层面推进PPP项目的步伐也在加快。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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