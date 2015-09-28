贵州首个PPP铁路项目开工 社会资本中铁联合体出资过半--新华

路透北京9月28日 - 新华社周一报导，贵州省首个引入社会资本自建自营的铁路项目——瓮安至马场坪铁路今日在黔南州开工建设，由中铁二十局集团牵头的社会资本联合体出资占比过半。

报导称，瓮安至马场坪铁路项目位于黔南布依族苗族自治州境内，全长72.595公里，估算总投资49.93亿元，建设工期为3.5年。该项目采用政府和社会资本合作项目（PPP）模式。

项目由中铁二十局集团牵头与中交路桥、贵州桥梁集团等组成社会资本联合体出资占51%，贵州铁路投资有限公司和剑江控股集团分别代表省政府和黔南州政府出资占49%，共同组建项目公司，负责资金筹措、项目建设、运营管理、债务偿还和资产管理等，铁路特许经营期暂定为30年。

报导援引社会投资方之一的中铁二十局集团副总经理张文峰介绍，翁马铁路是中国铁路总公司首次下放铁路运输权给企业，开创了铁路自主运营的新模式。

据报导，翁马铁路地处福泉－瓮安磷煤电一体化循环经济千亿工业园区发展主轴，建成后可为园区提供大能力便捷的铁路货物运输通道，对完善区域铁路网布局、促进沿线经济社会发展具有重要意义。