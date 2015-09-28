贵州首个PPP铁路项目开工 社会资本中铁联合体出资过半--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月28日 - 新华社周一报导，贵州省首个引入社会资本自建自营的铁路项目——瓮安至马场坪铁路今日在黔南州开工建设，由中铁二十局集团牵头的社会资本联合体出资占比过半。
报导称，瓮安至马场坪铁路项目位于黔南布依族苗族自治州境内，全长72.595公里，估算总投资49.93亿元，建设工期为3.5年。该项目采用政府和社会资本合作项目（PPP）模式。
项目由中铁二十局集团牵头与中交路桥、贵州桥梁集团等组成社会资本联合体出资占51%，贵州铁路投资有限公司和剑江控股集团分别代表省政府和黔南州政府出资占49%，共同组建项目公司，负责资金筹措、项目建设、运营管理、债务偿还和资产管理等，铁路特许经营期暂定为30年。
报导援引社会投资方之一的中铁二十局集团副总经理张文峰介绍，翁马铁路是中国铁路总公司首次下放铁路运输权给企业，开创了铁路自主运营的新模式。
据报导，翁马铁路地处福泉－瓮安磷煤电一体化循环经济千亿工业园区发展主轴，建成后可为园区提供大能力便捷的铁路货物运输通道，对完善区域铁路网布局、促进沿线经济社会发展具有重要意义。
中国国家发改委此前发布《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》，鼓励社会资本全面进入铁路领域，支持社会资本以独资、合资等多种投资方式建设和运营铁路，向社会资本开放铁路所有权和经营权。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。