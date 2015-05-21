中国将扩大PPP使用规模和适用范围 以确保基建资金--瑞银

路透北京5月21日 - 国际投行瑞银最新发布报告称，中国为实现今年20%的基建投资增速，还需要通过PPP（政府和社会资本合作）模式承接1.5-2万亿元人民币的基建投资，并预计决策层将扩大PPP模式的使用规模和适用范围。

瑞银经济学家汪涛和胡志鹏在报告中指出，由于地方政府税收和土地出让收入减少、对地方债务的控制更加严格，地方政府正面临融资困境。在这一背景下，确保基建投资资金到位对稳增长至关重要。

他们并对可能导致地方政府融资缺口的三大因素做出估算，称名义经济增速放缓和税制改革可能导致地方政府收入比预算低3,000亿元；土地出让收入下滑可能导致地方政府自主支出资金比预算低5,000亿元。

另外，新地方债务框架下仅靠发行地方政府债券来替代融资平台借款可能还会导致1.4万亿的融资缺口。如果考虑到今年基建投资需要加码的资金需求，潜在地方融资缺口还可能进一步扩大。

报告指出，决策层已将PPP模式作为替代地方政府融资平台开展基建投资的重要替代途径，然而目前推进速度较为缓慢，虽然目前各地方政府公布的PPP项目总投资规模已超过2.5万亿，但这些项目的签约率（政府与企业部门）只有10%左右。

瑞银预计，为了加快推进PPP模式的大范围实施，决策层将允许部分融资平台和准政府机构作为企业合作方参与PPP模式，并将推进公共事业价格和其他结构性改革。这种务实的方式应可以在短期内弥补地方融资缺口，但长期看有可能会引发新的道德风险。

除此之外，在填补融资缺口方面，瑞银认为，决策层会放松对地方政府融资平台借款的部分限制，要求银行继续对平台在建项目放贷，允许已到期的平台贷款展期、修订借款合同或进行债务重组。

同时支持政策性银行发挥更大的作用，估计今年政策性银行新增贷款规模可能比去年高1万亿。

此外，允许地方政府债务进行直接定向置换，以缓解短期现金流压力和加快地方政府债券发行步伐。而在债券融资到位之前，地方政府可以暂时动用部分财政国库库款用于资金周转，以应对短期内紧急的融资需求。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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