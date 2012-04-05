中国股市盘前看点--4月5日

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--汇丰公布中国3月服务业PMI
--美国3月31日当周初请失业金人数、3月ICSC连锁店销售
--美国联邦储备委员会(FED)一周资产负债表
**宏观经济和政策面**
--中国国务院总理温家宝强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.
--国家发改委副主任张晓强称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策,并将强调扩大内需的作用.他并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%.
--证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元并增加RQFII额度500亿元人民币.
**重点行业和公司**
--官方媒体周二报导国家总理温家宝讲话称,国有银行获利"太容易",若现金短绌的民间企业要能适时取得资金,就要打破国有银行的垄断地位.
--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)称,已向澳大利亚金矿诺顿金田发出一项意向性收购建议,向後者所有股东提出每股0.25澳元的现金要约.
--中国建筑(601668.SS)公告,其与广西南宁市政府签署基础设施项目投资战略合作协议,公司将采用BT、BOT、EPC等模式,投资建设总额为100亿元的城市基础设施项目.
--人民网启动A股IPO进程,4月18日为网上申购日,发行後将在上海证交所上市.
**海外动向**
--美国股市周三连续第二日收跌,投资者权衡美联储不再提供货币政策刺激後的市场表现,以及西班牙公债标售结果疲弱暗示欧洲央行再融资的影响正在消退.道琼工业指数收跌124.80点,或0.95%,至13,074.75点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC预计将在2,200-2,250点间反复震荡探底.(完)
--整理 冉莹; 审校 杨淑祯
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路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。