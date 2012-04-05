中国股市盘前看点--4月5日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--汇丰公布中国3月服务业PMI

--美国3月31日当周初请失业金人数、3月ICSC连锁店销售

--美国联邦储备委员会(FED)一周资产负债表

**宏观经济和政策面**

--中国国务院总理温家宝强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.

--国家发改委副主任张晓强称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策,并将强调扩大内需的作用.他并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%.

--证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元并增加RQFII额度500亿元人民币.

**重点行业和公司**

--官方媒体周二报导国家总理温家宝讲话称,国有银行获利"太容易",若现金短绌的民间企业要能适时取得资金,就要打破国有银行的垄断地位.

--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)称,已向澳大利亚金矿诺顿金田发出一项意向性收购建议,向後者所有股东提出每股0.25澳元的现金要约.

--中国建筑(601668.SS)公告,其与广西南宁市政府签署基础设施项目投资战略合作协议,公司将采用BT、BOT、EPC等模式,投资建设总额为100亿元的城市基础设施项目.

--人民网启动A股IPO进程,4月18日为网上申购日,发行後将在上海证交所上市.

**海外动向**

--美国股市周三连续第二日收跌,投资者权衡美联储不再提供货币政策刺激後的市场表现,以及西班牙公债标售结果疲弱暗示欧洲央行再融资的影响正在消退.道琼工业指数收跌124.80点,或0.95%,至13,074.75点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC预计将在2,200-2,250点间反复震荡探底.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯

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