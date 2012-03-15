中国股市盘前看点--3月15日

罗兰贝格发布第一季全球电动车发展指数 行业总量中国领先
路透上海3月3日 - 国际管理咨询公司--罗兰贝格最近发布今年第一季全球电动汽车发展指数报告称，由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国3月纽约联邦储备银行制造业指数,3月费城联邦储备银行制造业指数
--美国2月生产者物价指数(PPI)
--美国1月整体资本流动/外资购买美国公债数据
**宏观经济和政策面**
--中国国家能源局周三称,2月份全社会用电量3,863亿千瓦时,同比增长22.9%,而今年前两个月用电量则同比增长6.7%.
**重点行业和公司**
--永泰能源(600157.SS)周四公告称,拟在香港发行H股并上市,H股规模不低於扩大後总股本15%,募集资金主要用於收购煤炭资产.
--以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周三稍晚公告称,公司正在筹划非公开发行股票事宜,A股及H股将於周四(15日)停牌一天,并将发出关於本行建议发行及配售新A股及新H股的公告.
--中国石化(600028.SS)(0386.HK)公告称,在综合考虑政治、经济等相关因素後,未来拟择机收购母公司中国石化集团拥有的海外油气资产.
--中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周四公告称,近期中标一系列工程项目,合同总额为331.5亿元人民币,占2010年公司营收7.01%.
**海外动向**
---美国股市周三涨跌互见,标普500指数结束五天连涨收低,因投资人没有找到充份理由延续上日令标普500指数升至四年高位的涨势.道琼工业指数.DJI收升16.42点,或0.12%,至13,194.10点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC考验2,350点附近的支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
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路透北京3月3日 - 中国服务业扩张步伐略微放缓，2月财新服务业PMI降至四个月低位，不过新业务仍保持稳健增长。综合制造业和服务业看，中国经济持续复苏，一季度有望保持增长势头。
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周四收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加9.6亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,123.8亿元，续创逾一个半月高点。