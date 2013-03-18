李克强称决心解决环境污染和食品安全问题

中国国务院总理李克强周日称，中国不能以牺牲环境来换取人民并不满意的增长，要下更多的决心和更大的作为去治理环境污染和解决食品安全问题。李克强亦表示担心粗放的发展方式能不能加快得到转变。中国近年来频繁出现的食品安全问题和去年出现持续大规模雾霾污染事件引发广泛关注。路透