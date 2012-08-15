温家宝称中国有条件实现经济目标

* 经济趋稳基础不稳固,下行压力大

* 仍有条件有能力实现经济目标

* 强调高度重视就业工作

路透北京8月15日电---中国国务院总理温家宝周三称,中国经济下行压力仍然较大,经济困难可能还会持续一段时间,不过中国有条件有能力实现经济目标.

中央人民广播电台援引他在浙江考察时的话称,此行目的就是"增强信心,关注就业".

温家宝表示,中国经济趋稳的基础还不稳定,还没有形成稳定回升的态势,"越是在困难的情况下越要增强信心."他并强调,在经济困难时期必须高度重视就业工作,坚持就业优先战略.

他指出,中国经济发展的基本面是好的,一些领域出现了积极变化,导致经济平稳较快发展出现有利因素和积极条件.7月以来中国经济正在出现部分积极现象,包括就业和结构调整走好等方面.

中国刚刚出炉7月工业及外贸数据仍显惨淡,表明经济仍在下行通道中.市场关注中国经济能否在三季度触底,今年经济增长7.5%,外贸增长10%的目标能否完成,以及是否加大政策放宽力度.

中国官方的城镇登记失业率近两年保持在4.1%的低位.然而汇丰最新制造业PMI调查显示,7月就业分项指数创下逾三年最低水平,且连续第五个月处在荣枯线下方,显示企业仍在持续减员.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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