版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 9月 12日 星期三 12:04 BJT

温家宝称中国经济稳增长弹药充足

尽管中国8月宏观数据黯淡促使投行纷纷调降中国GDP增速预估，国务院总理温家宝在天津举行的达沃斯论坛上明确表示，中国经济增长仍在预定目标内，有望进一步趋稳，而且“稳增长”弹药充足。与会专家则对中国以基建投资“稳增长”的模式表示认可。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐