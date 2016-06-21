中国1-5月原保险保费收入同比增38% 年初以来首次低于四成--保监会

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月21日 - 中国保监会周一公布数据显示，今年1-5月保险业原保险保费收入16,120.18亿元人民币，同比增长38.18%，同比增幅今年以来首次低于四成。
保监会网站发布新闻稿并称，截至5月底，保险业资金运用余额12.11万亿元，较年初增长8.33%。其中，股票和证券投资资金1.685万亿元，占比13.91%；债券、银行存款和其它投资占比分别为34.37%、18.3%和33.41%。
分项数据显示，1-5月，健康险业务原保险保费收入1,913.96亿元，同比增幅高达90.13%；寿险保费收入1.034万亿元，同比增长45.61%。
相对应的是，健康险业务赔款和给付365.49亿元，同比增长31.96%；寿险业务给付2,217.39亿元，同比增长30.61%。
截至5月底，保险业总资产达到139,769.00亿元，较年初增长13.08%，即将突破14万亿元大关；净资产16,423.28亿元，较年初增长2.07%。（完）
欲览详情，请点击中国保监会网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。