中国1-5月原保险保费收入同比增38% 年初以来首次低于四成--保监会

保监会网站发布新闻稿并称，截至5月底，保险业资金运用余额12.11万亿元，较年初增长8.33%。其中，股票和证券投资资金1.685万亿元，占比13.91%；债券、银行存款和其它投资占比分别为34.37%、18.3%和33.41%。