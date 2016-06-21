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中国财经 | 2016年 6月 21日 星期二 09:17 BJT

中国1-5月原保险保费收入同比增38% 年初以来首次低于四成--保监会

路透北京6月21日 - 中国保监会周一公布数据显示，今年1-5月保险业原保险保费收入16,120.18亿元人民币，同比增长38.18%，同比增幅今年以来首次低于四成。

保监会网站发布新闻稿并称，截至5月底，保险业资金运用余额12.11万亿元，较年初增长8.33%。其中，股票和证券投资资金1.685万亿元，占比13.91%；债券、银行存款和其它投资占比分别为34.37%、18.3%和33.41%。

分项数据显示，1-5月，健康险业务原保险保费收入1,913.96亿元，同比增幅高达90.13%；寿险保费收入1.034万亿元，同比增长45.61%。

相对应的是，健康险业务赔款和给付365.49亿元，同比增长31.96%；寿险业务给付2,217.39亿元，同比增长30.61%。

截至5月底，保险业总资产达到139,769.00亿元，较年初增长13.08%，即将突破14万亿元大关；净资产16,423.28亿元，较年初增长2.07%。（完）

欲览详情，请点击中国保监会网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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