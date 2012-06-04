独家：中国已开始研究若希腊退出欧元区的应对方案--消息

路透北京/香港6月4日电---三位消息人士周一对路透表示,中国政府有关部门已开始研究若希腊退出欧元区的应对方案,包括保持人民币汇率基本稳定,加强对跨境资本流动的监管,以及推出进一步稳定国内经济的综合措施等.

上述消息人士透露,随着上周欧元兑美元快速下跌,以及全球投资人对希腊最终将退出欧元区的担忧越来越重,中国政府高层已召集相关部门展开讨论,以为应对上述事件发生後出台相应的应急举措做好准备.

"非常急,要求各部门尽快了解全球其他各国最近都出台了什麽政策,...并且各部门还要拿出意见."上述一位了解情况的人士称.

上述消息人士并称,参与讨论的部门包括国家发改委、人民银行、银监会、外管局、商务部等,几位具全球视野的经济学家也在参加讨论的名单内.

6月17日的大选将决定希腊是否会留在欧元区,欧洲政界人士忙于制订计划,防止希腊退出欧元区,并阻止西班牙等国步其後尘.

而香港的一位中资银行研究主管也透露,应上级的要求,目前每天都要提供一份全球金融市场的动态简报,据说是为了有关部门准备的.

"情况挺严峻的,...类似的全球金融市场简报我们曾在2008年全球金融危机时做过,政府高层都会亲自看."该人士说.

中国社科院世界经济与政治研究所前所长余永定上周曾撰文呼吁,中国应为希腊脱离欧元区做好准备.他称,潜在的希腊"退欧"可能在未来几个月内给中国带来完全不同的新挑战,中国不能因风险敞口小而高枕无忧,需要马上制定出立足现在、着眼未来的作战计划.(完)

--发稿 路透中文新闻部

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