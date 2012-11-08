胡锦涛强调治理腐败决心

路透北京11月8日电---中国国家主席、中共中央总书记胡锦涛周四强调了治理腐败的决心.他表示,反对腐败、建设廉洁政治,是共产党一贯坚持的鲜明政治立场,是人民关注的重大政治问题.这个问题解决不好,就会对党造成致命伤害,甚至亡党亡国.

他在中共十八大开幕式的讲话中指出,要坚持中国特色反腐倡廉道路,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针,全面推进惩治和预防腐败体系建设,做到干部清正、政府清廉、政治清明.

"坚决查处大案要案,着力解决发生在群众身边的腐败问题.不管涉及什麽人,不论权力大小、职位高低,只要触犯党纪国法,都要严惩不贷."他称.

对於如何加强反腐,他指出,要深化重点领域和关键环节改革,健全反腐败法律制度,更加科学有效地防治腐败.严格执行党风廉政建设责任制.

此前召开的共产党十七届七中全会审议通过中纪委关於薄熙来严重违纪问题、关於刘志军严重违纪问题的审查报告,确认中央政治局今年分别作出的给予薄熙来、刘志军开除党籍的处分.(完)

--发稿 中文新闻部; 审校 杨淑祯

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