胡锦涛：丰富“一国两制”实践 推进祖国和平统一

路透北京11月8日电---中国国家主席、中共中央总书记胡锦涛周四强调,要丰富"一国两制"实践和推进祖国和平统一.对台湾任何政党,只要不主张"台独"、认同一个中国,政府都愿意同他们交往、对话、合作.

他在中共十八大开幕式上发言时指出,中央政府对香港、澳门实行的各项方针政策,根本宗旨是维护国家主权、安全、发展利益,保持香港、澳门长期繁荣稳定.全面准确贯彻"一国两制"、"港人治港"、"澳人治澳"、高度自治的方针,必须把坚持一国原则和尊重两制差异、维护中央权力和保障特别行政区高度自治权、发挥祖国内地坚强后盾作用和提高港澳自身竞争力有机结合起来,任何时候都不能偏废.

"要促进香港同胞、澳门同胞在爱国爱港、爱国爱澳旗帜下的大团结,防范和遏制外部势力干预港澳事务."他称.

对于台湾问题,胡锦涛指出,和平统一最符合包括台湾同胞在内的中华民族的根本利益.实现和平统一首先要确保两岸关系和平发展,必须坚持"和平统一、一国两制"方针.

"要始终坚持'一个中国'原则."他称,"两岸双方应恪守反对'台独'、坚持'九二共识'的共同立场,增进维护一个中国框架的共同认知,在此基础上求同存异."

胡锦涛并强调,坚决反对"台独"分裂图谋,绝不允许任何人任何势力以任何方式把台湾从祖国分割出去."'台独'分裂行径损害两岸同胞共同利益,必然走向彻底失败."

决定中国共产党下一代领导人的中共十八大会议今日开幕,会期为11月8日-14日.(完)

--发稿 中文新闻部; 审校 张喜良

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