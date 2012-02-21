胡锦涛：将促就业放在优先位置 实施更积极就业政策

中国国家主席胡锦涛周二表示，当前乃至整个''十二五''(2011-2015年)时期，在就业总量压力持续加大的同时，就业结构性矛盾更加突出，就业形势依然严峻，要实施更加积极的就业政策，把促进就业放在经济社会发展的优先位置。

路透北京2月21日电---中国国家主席胡锦涛周二表示,当前乃至整个"十二五"(2011-2015年)时期,在就业总量压力持续加大的同时,就业结构性矛盾更加突出,就业形势依然严峻,要实施更加积极的就业政策,把促进就业放在经济社会发展的优先位置.

新华社援引他的话称,要切实落实就业优先战略,更加注重选择有利於扩大就业的经济社会发展战略,把扩大就业作为经济社会发展和经济结构调整的重要目标.

"中国是人口大国,劳动者充分就业需求和劳动力总量过大、素质不相适应的矛盾是长期的.促进就业是保障和改善民生的头等大事."胡锦涛称.

他指出,要实行更加有利於促进就业的产业、贸易、财政、税收、金融等政策措施,发挥好政府投资和重大项目带动就业的作用,采取措施减轻企业负担,切实保障劳动者合法权益.并加强就业政策与有关经济政策的协调等.

根据人力资源和社会保障部数据,2011年中国城镇新增就业创历史新高,达到1,221万人.当年底城镇登记失业率为4.1%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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