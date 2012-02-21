胡锦涛：将促就业放在优先位置 实施更积极就业政策

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京2月21日电---中国国家主席胡锦涛周二表示,当前乃至整个"十二五"(2011-2015年)时期,在就业总量压力持续加大的同时,就业结构性矛盾更加突出,就业形势依然严峻,要实施更加积极的就业政策,把促进就业放在经济社会发展的优先位置.
新华社援引他的话称,要切实落实就业优先战略,更加注重选择有利於扩大就业的经济社会发展战略,把扩大就业作为经济社会发展和经济结构调整的重要目标.
"中国是人口大国,劳动者充分就业需求和劳动力总量过大、素质不相适应的矛盾是长期的.促进就业是保障和改善民生的头等大事."胡锦涛称.
他指出,要实行更加有利於促进就业的产业、贸易、财政、税收、金融等政策措施,发挥好政府投资和重大项目带动就业的作用,采取措施减轻企业负担,切实保障劳动者合法权益.并加强就业政策与有关经济政策的协调等.
根据人力资源和社会保障部数据,2011年中国城镇新增就业创历史新高,达到1,221万人.当年底城镇登记失业率为4.1%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透上海/北京2月23日 - 人民币兑美元即期周四小幅波动微收升，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，尾盘汇价收复跌幅转而微收升；日内结售汇相对均衡，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京2月23日 - 为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会周四发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。