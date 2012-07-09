中国通胀跌至“2时代” 政策放松和资源价改觅得动能

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
* 6月CPI同比增长2.2%,创近两年半低点
* PPI同比下降2.1%,创31个月最低水准
* 通胀将持续回落,且无需忧心通缩
* 政策放松有空间,资源价格改革续推进
路透北京7月9日电---中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",并创下近两年半低点.在去年一度被称为"猛虎"的物价终於不再凶猛,为货币政策放松提供空间同时,亦为资源价格改革进一步推进带来契机.
业内人士认为,未来国内通胀料持续回落.而鉴於中长期价格上涨因素并未消除,且资源价格改革正在推进,都有助於抵消未来物价大跌的动能,因此亦无需担心通缩.
"CPI的下行为进一步放松政策提供空间.我们认为,接下来政策将加速放松,尤其是温家宝总理周末讲话指出未来几月将加大政府投资."野村驻香港首席中国经济学家张智威称.
他预计,7月CPI同比增幅会降到2%以下,预计CPI四季度可能反弹,全年仍可能低於4%的目标,这为资源价格改革提供了空间.野村仍然预计今年中国还会下调存款准备金率两次,下次最早发生在7月,但今年不会再降息.
中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,并创下31个月最低水准.
"当前经济下降的背景下,CPI的低位是挺好的事情,成本高不是好事,这就为资源价格改革,以及调结构提供了更多的空间,"国家信息中心经济预测部高级分析师评价道.
为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.国务院总理温家宝周末表示,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度;他并强调,稳定投资是当前扩内需、稳增长的关键.
中国6月CPI和PPI下滑明显,暗示实体经济需求确实不振,加深投资者对经济前景的担忧.沪综指.SSEC在数据公布後一路下跌,早盘收挫1.12%至2,198.64点;亚洲股市亦纷纷走低,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌落1.44%,日股日经指数.N225降幅亦超过1%;现货金跌至每盎司1,575.89美元的近两周低位,
但对政策面进一步放松的预期,扶助中国银行间债市中长端利率债收益率略有走低;伦敦布兰特原油期货亦向每桶99美元靠拢;伦敦金属交易所(LME)三个月期铜则小涨.
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中国国家统计局定於本周五(13日)公布二季度GDP以及6月工业、投资和消费等数据.路透调查预估中值显示,二季度经济同比增速料连续第六个月季度回落,降至7.6%.
**通胀持续回落,且无需忧心通缩**
中国6月CPI同比增幅降至2.2%,为自2010年6月触及2.9%以来,首次回落至"2时代",这昭示着通胀猛虎至少在短期内已几无威胁.
花旗集团中国高级经济学家丁爽称,CPI同比从3%一下降到2.2%,速度还挺大的.整个讯息表明,通胀现在短期内对经济越来越不是威胁,而且下个月可能更低.确切数字还没有出来,可能是2%以下.
"预计未来一段时间CPI仍会保持回落的态势,考虑到水电等资源性产品的提价正在逐步进行,对CPI和PPI都会有一定影响,预计CPI下行的幅度可能不会这麽快."中国国际经济交流中心研究员张永军称.
他认为,通缩风险和政策面有关,如果没有政策对应的话,通缩将是个风险;但如今已经看到政策在持续推出,目前看来通缩风险很小.
中国去年各月CPI同比均在4%以上高位徘徊,并在7月达到峰值6.5%,去年全年CPI增幅5.4%,远超4%的预期目标.但在决策层紧锣密鼓调控下,到去年12月时已经回落至4.1%;到今年5月已经下滑至3%.
国家统计局数据显示,6月CPI环比下滑幅度达0.6%,是上月环比降幅0.3%的两倍;PPI环比亦下滑0.7%,上月降幅0.4%.
祁京梅指出,短期内较低的物价水平对中国经济而言是一件好事.因中国中长期物价上涨的因素并未消除,包括资源能源价格上涨,劳动力价格提升等,短期内物价水平出现下降有利於消化平衡中长期的物价上涨压力,没有必要担心通缩问题.
不过投行海通国际在报告中谨慎指出,未来通胀形势仍存威胁,由於支持性政策将促进经济增长,且中国北方旱灾可能会大幅影响农作物和蔬菜价格,因此CPI在未来几个月可能再次加速上涨.
**政策放松有空间**
中国政府此前确定"稳增长,调结构,控通胀"政策基调,通胀不再凶猛之际,今後政策料将更多着墨于稳增长和调结构.在国内外经济整体不振的大背景下,中国料延续政策放松步伐,且不排除继续降息可能.
华宝信托分析师聂文指出,国内食品价格下滑以及国家大宗商品价格不景气令CPI和PPI的双双继续回落,其中PPI持续下滑,而CPI的非食品价格环比为零,说明人力成本、物流成本、税收成本等较高,上游价格的大幅下滑难以传递到下游,说明国内经济的需求面萎缩较为厉害.
"当前经济已经处在历史低位水平,而实体经济的资金成本仍处在中线水平,要求央行继续释放流动性,以降低资金成本,"他判断央行在三季度将下调存准两次,降息预计还有一次.
上周四晚间中国央行宣布再度降息,为短短一个月时间内第二次下调利率,出乎市场意料同时,亦引发对经济表现恐糟于政府预期的揣测.同日,欧洲央行(ECB)亦宣布降息,英国央行则决定扩大资产购买规模.虽然当局否认这是又一次的"全球联合行动",但无疑表明全球经济要想从泥沼中重申还是长路漫漫.
交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称,下半年经济增速要稳定,关键还是投资增速要拉起来.预计投资方面关键还是靠基础设施,基建从5月开始加速,下半年还会继续增长,房地产市场鼓励刚需的政策微调,加之两次降息,都会增强市场活跃度,房地产投资也不会有大幅度下滑,总体而言投资将稳中趋升.
在货币政策方面,他预计,若经济继续下行,不排除还会降息一次,但主要还是以数量型工具为主,从外汇占款情况看,调整存款准备金率的空间还比较大,预计今年还有1-3次,每次0.5个百分点的下调.
香港大和证券经济学家Kevin Lai则认为,政策方面预计还有两次调低存准,但不会有降息动作;并强调,部分通胀风险续存在,货币政策应具有前瞻性和预调性.(完)
--采写 北京中文部;撰写 李文科;审校 乔艳红
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英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
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