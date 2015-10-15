中国国务院：推进价格机制改革 2017年竞争性领域价格基本放开

路透北京10月15日 - 中国国务院周四表示，将推进价格机制改革，到2017年竞争性领域和环节价格基本放开，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。到2020年，市场决定价格机制基本完善。

国务院授权新华社发布关于推进价格机制改革的若干意见称，中国将推进水、石油、天然气、电力、交通运输等领域价格改革，放开竞争性环节价格，充分发挥市场决定价格作用。

“到2020年，市场决定价格机制基本完善，科学、规范、透明的价格监管制度和反垄断执法体系基本建立，价格调控机制基本健全。”国务院称。

在具体价格改革领域，国务院表示，将加快推进能源价格市场化，按照“管住中间、放开两头”总体思路，推进电力、天然气等能源价格改革，促进市场主体多元化竞争。择机放开成品油价格，尽快全面理顺天然气价格，加快放开天然气气源和销售价格，有序放开上网电价和公益性以外的销售电价，建立主要由市场决定能源价格的机制。

在市场关注的电价改革方面，把输配电价与发售电价在形成机制上分开，单独核定输配电价，分步实现公益性以外的发售电价由市场形成。按照“准许成本加合理收益”原则，合理制定电网、天然气管网输配价格。

意见称，要扩大输配电价改革试点范围，逐步覆盖到各省级电网，科学核定电网企业准许收入和分电压等级输配电价；在放开竞争性环节电价之前，完善煤电价格联动机制和标杆电价体系，使电力价格更好反映市场需求和成本变化。

除重点领域推进价格改革外，意见还指出，要加强价格总水平调控，努力保持价格总水平处于合理区间；加强通缩、通胀预警，制定和完善相应防范治理预案，构建大宗商品价格指数体系，健全重要商品储备制度，提升价格总水平调控能力。

此外，国务院表示，中央和地方要在加快推进价格改革的基础上，于2016年以前制定发布新的政府定价目录。（完）