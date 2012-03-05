物价上涨因素犹存 货币政策仍需控制--统计局局长

路透北京3月5日电---中国政府已提出今年要把物价控制在4%左右的目标.国家统计局局长马建堂周一则表示,今年通胀压力有所减弱,但仍不能掉以轻心.如果不加以控制,潜在的上涨压力很可能会变成现实的风险.

他在参加"两会"间隙称,中国潜在推动物价上涨因素依然存在,货币政策还是要顾及到物价上涨.

"对今年实现全年CPI涨幅控制在4%左右有信心."他称.

他表示,随着经济增速的下降,物价上涨的压力在减少.

中国去年的CPI目标也为控制在4%,但实际增速则高达5.4%.当年7月更是出现了CPI上涨幅度高达6.5%的峰值.为调控经济过热及物价上涨的压力,中国政府加强了对房地产的调控,中国央行也连续出手上调存款准备金率,实施了较为紧缩的货币政策.(完)

--发稿 李然/李文科;撰写 毕晓雯;审校 乔艳红

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