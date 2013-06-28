中国称“棱镜门”折射有关国家双重标准 无益于网络安全

中国周四指责有关国家在网络安全方面搞双重标准，称“棱镜门”事件正如同一面多棱镜，折射出有关国家在网络安全方面的真实面目和虚伪言行。中国国防部发言人称，有关国家一方面滥用信息技术优势谋求一己之私，另一方面又对别国无端指责，这种双重标准的做法无益于网络空间的和平与安全。路透