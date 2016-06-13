新希望、红旗连锁和小米联合发起的民营银行获批筹建

路透上海6月13日 - 中国新希望集团有限公司、红旗连锁(002697.SZ)及小米科技全资子公司四川银米科技公司等共同发起的民营银行--四川希望银行，近日获得中国银监会批复筹建，这是四川省首家民营银行。

四川希望银行注册资本30亿元人民币，新希望集团、银米科技、红旗连锁三大主发起人分别认购总股本30%、29.5%和15%的股份，其余五家机构分享剩余的的25.5%股份。

公司新闻稿称，四川希望银行将通过充分利用发起人在产业资源的优势、互联网技术和产业链优势，融合线上与线下应用需求，四川希望银行将重点为广大消费者、小微企业和“三农”提供差异化、智能化的金融产品，构建和完善普惠金融体系。

新希望集团是国内大型民营企业，其参与国内首家民营股份制商业银行--民生银行(600016.SS)的筹建；小米拥有逾2亿MIUI联网激活用户；红旗连锁在四川拥有2,400多家线下门店资源，是四川最大零售商贸企业。

红旗连锁公告指出，根据发起人之间约定，自入股之日起五年内不转让所持四川希望银行股份，三年内若监管指标不达标就不分红；未来需要持续补充该行的资本，以确保四川希望银行资本充足率等监管指标符合监管要求。如果无法正常履行上述承诺，则自愿放弃优先认购权，支持其他股东注资或引入新股东等。（完）