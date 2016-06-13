新希望、红旗连锁和小米联合发起的民营银行获批筹建

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月13日 - 中国新希望集团有限公司、红旗连锁(002697.SZ)及小米科技全资子公司四川银米科技公司等共同发起的民营银行--四川希望银行，近日获得中国银监会批复筹建，这是四川省首家民营银行。
四川希望银行注册资本30亿元人民币，新希望集团、银米科技、红旗连锁三大主发起人分别认购总股本30%、29.5%和15%的股份，其余五家机构分享剩余的的25.5%股份。
公司新闻稿称，四川希望银行将通过充分利用发起人在产业资源的优势、互联网技术和产业链优势，融合线上与线下应用需求，四川希望银行将重点为广大消费者、小微企业和“三农”提供差异化、智能化的金融产品，构建和完善普惠金融体系。
新希望集团是国内大型民营企业，其参与国内首家民营股份制商业银行--民生银行(600016.SS)的筹建；小米拥有逾2亿MIUI联网激活用户；红旗连锁在四川拥有2,400多家线下门店资源，是四川最大零售商贸企业。
红旗连锁公告指出，根据发起人之间约定，自入股之日起五年内不转让所持四川希望银行股份，三年内若监管指标不达标就不分红；未来需要持续补充该行的资本，以确保四川希望银行资本充足率等监管指标符合监管要求。如果无法正常履行上述承诺，则自愿放弃优先认购权，支持其他股东注资或引入新股东等。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。