金发科技牵头筹建民营银行 资本实力或超一线城商行--报载

路透北京10月22日 - 上海证券报周二报导称，金发科技股份有限公司(600143.SS) 拟与广州市其他民营企业尝试联合设立的民营银行广州花城银行股份有限公司，注册资本预计达到100亿元人民币。这意味着新组建的这家银行资本实力将超过北京银行(601169.SS)等一线城商行，并逼近部分全国股份制银行水平。

金发科技董事长袁志敏近日透露，广州地区部分民营企业已经在市工商联、有关部门的支持下，向广东省金融办递交了申报民营银行的申请，花城银行也正是成为广州地区首个正式申报的民营银行。

金发科技和广州御银科技股份有限公司(002177.SZ) 近日均公告称，公司与广州市其他民营企业尝试联合设立的民营银行，于10月15日收到广州市工商行政管理局签发通知书，银行名称核准为“广州花城银行股份有限公司”，该名称保留期至2014年4月10日。

“由金发科技牵头，广州市工商联的主席和副主席单位均参股该民营银行及相关的申报和组建。”一位参与起草方案的人士透露。

报导称，筹办花城银行的100亿元注册资金，将分两期进行，每期投入50亿元。其中，金发科技占股20%，是第一大股东。

近期以来，民营银行这一概念的提出，燃起了民营企业进军银行业的热情，也预示着中国政府对民营资本的“玻璃门”真的要打开了。消息人士指出，在实际操作中，多年未有审批新设银行经验的银监会，更倾向由地方政府负责海选推优。到目前为止，A股市场上已经有逾20家上市公司成为民营银行概念股。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 林高丽)

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