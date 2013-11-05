中国首批民营银行有望明年初“落地”--报载

路透上海11月5日 -中国证券报周二报导，相关各方已就民营银行试点的有关事宜达成一致，业内人士估计首批民营银行明年初“出炉”，这些民营银行可能落地于目前呼声最高的几个热点区域，如北京中关村科技园区、上海自贸区、深圳前海等。

报导称，目前相关各方达成的共识可能包括：将给予民营银行有限业务牌照；根据实际情况对其业务范围、开展业务区域、合格存款人等予以一定限制；发起民营银行注册资本金在5亿至10亿元人民币之间；民营银行股东应为民营资本或社会资本人士等。目前，有关部门正在进一步研究和讨论民营银行试点方案，不排除进一步修改的可能。

一些专家和银行业内人士认为，中国大力发展民营银行是大势所趋。但是，民营资本发起设立民营银行的重要条件在于“风险自担”。因此，为最大程度保障普通储户利益，与民营银行设立和发展相关的存款保险制度、金融机构破产退出条例等配套制度亟需推出。

自国务院、央行、银监会表态鼓励尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行后，各地民营企业对申请成立民营银行热情攀升。

据不完全统计，目前明确表示具有开办民营银行意愿的企业或组织近30家。其中，不乏上市公司，包括苏宁云商(002024.SZ)、凯乐科技(600260.SS)、金发科技(600143.SS)、格力电器(000651.SZ)等多家上市公司参与积极筹办。东方雨虹(002271.SZ)等三家上市公司今公告称，参与发起设立首发银行股份有限公司。（完）

(发稿 林琦； 审校 林高丽)

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