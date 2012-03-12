中国民间金融改革有望在温州破冰

路透上海3月12日电---针对备受关注的温州金融改革试点,日前中国银监会主席尚福林透露,针对《温州金融综合改革试验区总体方案》,部门之间已经会签完毕,还需要走一定的程序才能出台.

据上海证券报记者了解,该方案主要内容包括增加小额贷款公司数量、成立股份制村镇银行、开展民间资本管理服务公司试点等方面先行试验,一旦获批,即标志着民间金融正式在温州这个民间借贷最为盛行的区域破冰.

浙江省委书记赵洪祝表示,民间金融对民营经济的发展起到重要作用,但由於没有合法身份,长期游走在灰色地带,政府对民间金融的管理也以堵为主,民间金融之水已经形成"堰塞湖".

中国政协委员李贤义也同样认为,活跃的民间借贷说明金融市场的需求量大,但合法供给和合理需求之间存在较大的差距.民间借贷作为金融行业的市场行为,是正规金融的一种补充.

他并建议,因势利导使民间借贷成为国家整个金融体系的组成部分,纳入正轨的金融体系监管,构建成为合理合法的金融渠道.

中国政协委员苏蓉并提出降低民间资本进入国有资本垄断行业的壁垒、加紧立法,规范民间金融行为等建议.

据上证报此前报导,去年第三季度,温州大量中小企业陷入资金困境,温州明确提出制定《温州国家金融综合改革试验区总体方案》,并对应制定了八个专项具体子方案,包括创建民间资本管理服务公司等.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。