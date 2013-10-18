复星国际以7.25亿美元购买纽约A级办公楼

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港10月18日 - 中国综合性民营企业--复星国际(0656.HK)周五称，以7.25亿美元购买位于美国纽约一座A级办公楼。
复星在联交所一份声明中称，其全资子公司Summit Glory与JP Morgan Chase Bank, National Association签订一份购买协议，以上述价格购买位于纽约市Liberty大街16-48号的One Chase Manhattan Plaza。
One Chase Manhattan Plaza是一座220万平方英尺的A级办公楼，包括地上60层、一个2.5英亩的广场以及地下5层。其之前曾为Chase Manhattan Bank全球总部。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。