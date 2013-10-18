复星国际以7.25亿美元购买纽约A级办公楼

路透香港10月18日 - 中国综合性民营企业--复星国际(0656.HK)周五称，以7.25亿美元购买位于美国纽约一座A级办公楼。

复星在联交所一份声明中称，其全资子公司Summit Glory与JP Morgan Chase Bank, National Association签订一份购买协议，以上述价格购买位于纽约市Liberty大街16-48号的One Chase Manhattan Plaza。

One Chase Manhattan Plaza是一座220万平方英尺的A级办公楼，包括地上60层、一个2.5英亩的广场以及地下5层。其之前曾为Chase Manhattan Bank全球总部。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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