新三板私募基金试点做市商前期论证已完成 将于年内推出--高层

路透北京8月28日 - 中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）副总经理隋强周日表示，下一步新三板将继续研究分层差异化制度安排，除了改革现行的交易方式之外，私募基金试点做市商的前期论证已经完成，将于年内推出。

他在国家金融与发展实验室举办的中国新三板发展战略高层论坛上指出，投资者门槛问题可以探讨，但应坚持机构市场不变。QFII和RQFII参与政策或很快推出，公募基金入市还需考虑市场体量、资产流动水平、投资标的规模和产品设计等问题。

“除了改革现行的交易方式之外，我们近期有一个比较大的工作，就是私募基金作为做市商，前期论证都已经做完了，年内是能够推出来的。”他透露。

隋强认为，现在新三板到了再次思考、再次出发、二次创业的关键阶段，是从以往量的成长变为质的提升的阶段。在目前的逻辑框架下，新三板希望规范以后再发展。

对于市场最关心的流动性问题，出席同一场合的国家金融与发展实验室理事长李扬也强调，新三板流动性不应该简单以换手率来衡量，不然可能导致市场误入歧途。

针对监管问题，国家金融与发展实验室研究员张跃文表示，由于新三板市场企业的质量参差不齐，现有监管体系的处罚规定明显不够有力。目前新三板最严厉的处罚措施就是“向证监会报告”。

对此，隋强表示，新三板监管将从过去传统监管员的监管方式，转向以技术为支撑的大数据监管方式，并将实现中介机构类型全覆盖、业务类型全覆盖。（完）