今年上半年民间固定资产投资比重增至62.1%--发改委

路透北京8月7日电---中国国家发展和改革委员会周二称,近两年民间固定资产投资规模大幅增加,今年上半年占城镇固定资产投资的比重增至62.1%,远高於2010年5月鼓励民间投资的"新36条"出台时的51.2%.

新华社援引发改委投资司有关负责人称,上半年民间固定资产投资总规模达到9.37万亿元人民币,约比2010年同期翻番.

他指出,民间投资在石油和天然气开采、公共设施、教育、卫生等垄断行业和公共事业领域投资中的比重一直较低,随着民间投资新36条和相关实施细则出台实施,近期这些行业的民间投资增速明显高於同期行业均值.

上半年在石油和天然气开采、教育、卫生的民间投资分别增长89.2%、40.2%、43.1%,比行业平均增速高出85.9、22.8和21.5个百分点.

他同时表示,固定资产投资中制造业投资占三分之一以上,而制造业投资中民间投资占80%以上.今年以来制造业投资增速一直稳定在24-25%,主要归功于民间投资的平稳增长.民间投资已经成为支撑投资增长的重要"稳定器".

2010年国务院关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见出台,鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入的行业和领域,包括交通电信能源基础设施、市政公用事业、国防科技工业、保障性住房建设等领域,兴办金融机构,投资商贸流通产业,参与发展文化、教育、 体育、医疗和社会福利事业.

今年多部委已出台引导民间投资细则,国务院近期强调,要及时跟踪民间投资细则实施情况及效果.在铁路、市政、能源、电信、金融、卫生、教育等领域尽快推出一批引导民间投资参与的重点项目,发挥示范带动效应. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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