中信、海通、国信证券称接受证监会调查是因涉嫌融资融券业务违规

路透北京11月29日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周日公告称，此前公司收到中国证监会调查通知书后高度重视，积极配合相关调查的开展。经核实，本次调查范围是公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。

中信证券表示，将继续全面配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务。目前，公司经营情况正常。

该公司周四公告称，收到中国证监会立案调查通知书。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

在中信证券高层接连被调查后，这家中国最大券商上周宣布最新人事变动，公司现任董事长王东明将退休，曾担任过公司总经理的张佑君将重返中信证券，被提名为新董事长人选。

中信证券A股周五收报跌停至17.9元人民币，当日沪综指.SSEC收挫5.5%创三个月最大单日跌幅。

国内另一家大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五盘后发布公告证实，证监会决定对其进行立案调查。公司亦于周日公告称，经多方了解核实，被调查原因为公司在融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规定。

海通证券表示，目前，公司经营情况正常。后续公司将继续全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务。

海通证券A股周五临时停牌，并将于周一复牌交易。

而此前同遭证监会调查的国信证券(002736.SZ)周日晚间也发布公告称，经公司核实，其系在开展融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定而被立案调查。

国信证券A股周五收报跌停至19.46元。（完）