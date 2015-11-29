中信、海通、国信证券称接受证监会调查是因涉嫌融资融券业务违规

中国12月工业增加值同比增长6.0% 消费增长10.9%--国家统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。
路透北京11月29日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周日公告称，此前公司收到中国证监会调查通知书后高度重视，积极配合相关调查的开展。经核实，本次调查范围是公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。
中信证券表示，将继续全面配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务。目前，公司经营情况正常。
该公司周四公告称，收到中国证监会立案调查通知书。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
在中信证券高层接连被调查后，这家中国最大券商上周宣布最新人事变动，公司现任董事长王东明将退休，曾担任过公司总经理的张佑君将重返中信证券，被提名为新董事长人选。
中信证券A股周五收报跌停至17.9元人民币，当日沪综指.SSEC收挫5.5%创三个月最大单日跌幅。
国内另一家大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五盘后发布公告证实，证监会决定对其进行立案调查。公司亦于周日公告称，经多方了解核实，被调查原因为公司在融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规定。
海通证券表示，目前，公司经营情况正常。后续公司将继续全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务。
海通证券A股周五临时停牌，并将于周一复牌交易。
而此前同遭证监会调查的国信证券(002736.SZ)周日晚间也发布公告称，经公司核实，其系在开展融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定而被立案调查。
国信证券A股周五收报跌停至19.46元。（完）
(发稿 曾祥进; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。