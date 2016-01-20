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时事要闻 | 2016年 1月 20日 星期三 08:52 BJT

中台办副主任龚清概涉嫌严重违纪 正接受组织调查

路透北京1月20日 - 中国中央纪委监察部公布，中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室副主任龚清概涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

中纪委监察部网站刊登的龚清概简历显示，龚清概于2013年10月任中央台办、国台办副主任。

此前，他先后在福建省泉州市、南平市、平潭综合实验区任职。（完）

(发稿 马蓉；审校 沈燕/黄凯)

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