中台办副主任龚清概涉嫌严重违纪 正接受组织调查

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月20日 - 中国中央纪委监察部公布，中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室副主任龚清概涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
中纪委监察部网站刊登的龚清概简历显示，龚清概于2013年10月任中央台办、国台办副主任。
此前，他先后在福建省泉州市、南平市、平潭综合实验区任职。（完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕/黄凯)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。