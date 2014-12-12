自周六起再次上调汽油和柴油等消费税税率--财政部

路透北京12月12日 - 中国财政部周五再次上调成品油消费税，自周六起将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提高0.28元，至1.4元/升。

财政部通知称，自2014年12月13日起，将柴油、航空煤油和燃料油的消费税在现行单位税额基础上提高0.16元，至1.1元/升。航空煤油继续暂缓征收。

财政部称，今年内连续两次提高成品油消费税单位税额，目的在于进一步加大力度，遏制大气污染、促进资源节约和推动绿色发展。

对于今后是否会继续提高成品油消费税，财政部表示，将结合国家宏观调控政策的需要和国际市场油价变化，充分考虑各方面的承受能力，统筹研究完善相关政策措施。

在国际原油价格持续下行的同时，中国已在连续两个成品油调价窗口实施了消费税上调政策。此前于11月28日将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提高0.12元人民币/升，将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.14元/升。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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