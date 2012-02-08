中国上调成品油价仍不足以扭转炼油商亏损现状--麦格理

路透香港2月8日电---中国今日起上调国内汽柴油价逾3%,带动中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股周三早盘涨逾2%,惟投行麦格理的报告称,调价幅度仍不足以扭转国内炼油商亏损现状.

报告称,预计是次调价将令中石化2012年度每股盈利增加25%,中国石油(0857.HK)(601857.SS)每股盈利升7%,惟消息属市场意料之内,有关盈利影响亦已计算在首季预估之中.

"调价会令国内炼油商的毛利由每吨17元人民币升至108元,但仍低於炼油成本190元."麦格理的分析师James Hubbard在报告中称.他并指出,只有实行市场化价格,才能扭转亏损.

该行维持对中石化H股投资评级为"中性",及12个月目标价为8港元.

此前中国国家发展和改革委员会决定自2月8日(周三)起上调汽油、柴油零售价300元人民币/吨,至历史新高.此为中国今年以来首次调整成品油价格,亦为10个月来首次上调成品油价.

香港时间11:03,中石化H股涨2.37%,报9.5港元;稍早一度涨2.8%.中石油H股亦升1.55%,报11.78港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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