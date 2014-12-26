周六起汽、柴油每吨分别调降520元和500元--发改委

路透北京12月26日 - 中国国家发改委周五发布通知，称自周六（27日）零时起，汽、柴油供应价格每吨分别降低520元人民币和500元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6,775元和5,500元。国际油价的持续大跌，使得此次调价成为今年下半年以来中国油价的第十次下调。

发改委新闻稿称，供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整。调整后的汽、柴油标准品最高供应价格每吨分别为7,175元和5,900元。其中，供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供军队用油价格执行。

财政部分别于11月28日和12月12日两次上调汽柴油消费税，从而导致前者油价未作调整，而后者油价虽然每吨分别少降500元和240元人民币，但仍分别降低了170元和400元。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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