周六起汽、柴油每吨分别调降520元和500元--发改委

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月26日 - 中国国家发改委周五发布通知，称自周六（27日）零时起，汽、柴油供应价格每吨分别降低520元人民币和500元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6,775元和5,500元。国际油价的持续大跌，使得此次调价成为今年下半年以来中国油价的第十次下调。
发改委新闻稿称，供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整。调整后的汽、柴油标准品最高供应价格每吨分别为7,175元和5,900元。其中，供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供军队用油价格执行。
财政部分别于11月28日和12月12日两次上调汽柴油消费税，从而导致前者油价未作调整，而后者油价虽然每吨分别少降500元和240元人民币，但仍分别降低了170元和400元。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。