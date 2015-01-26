周二起汽、柴油价格每吨分别降低365元和350元--发改委

路透北京1月26日 - 中国国家发改委周一发布通知，决定将汽、柴油价格每吨分别降低365元人民币和350元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.27元和0.30元，调价执行时间为1月26日24时。

发改委网站刊登的新闻稿称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据1月26日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。

1月中旬以来，受全球石油市场供应充裕、需求乏力等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格继续回落。

此前下调油价是在1月13日起将汽、柴油价分别调降180元和230元/吨。同时中国财政部也宣布连续第三个月提高成品油消费税，将汽油、石脑油等的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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