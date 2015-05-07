中国拟自2018年起全国供应国Ⅴ标准普通柴油--发改委

路透北京5月7日 - 中国国家发展改革委周四正式印发加快成品油质量升级工作方案的通知，要求增加普通柴油升级内容，计划自2018年1月1日起，全国供应与国Ⅴ标准车用柴油相同硫含量的普通柴油。

发改委网站刊登的通知并提出，要加快油品标准制修订步伐，抓紧启动第六阶段汽、柴油国家（国Ⅵ）标准制订工作，力争2016年底颁布并于2019年实施。

为保障国Ⅴ油品市场供应，通知提出，通过加快改造项目实施，到2016年底主要保供企业具备汽油11,090万吨、车用柴油15,590万吨供应能力；与2017年需求量相比，汽柴油总量可以满足需要，其中汽油略有缺口，柴油相对过剩。

为调动炼油企业升级改造积极性，通知称，要充分发挥财政资金的杠杆撬动作用，中央财政将对炼油企业成品油质量升级改造贷款给予贴息支持。

同时，通知还提出，将全国供应国Ⅴ标准车用汽、柴油的时间提前一年至2017年1月1日，东部地区的时间要比全国再提早一年至2016年1月1日。

同时把国Ⅴ标准执行范围扩大到整个东部地区11个省市，包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。

国务院4月28日常务会议曾表示，确定加快成品油质量升级措施，推动大气污染治理和企业技术升级。（完）

参看通知全文，请点选发改委网站：www.ndrc.gov.cn/

(发稿 侯向明；审校 杨淑祯)

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