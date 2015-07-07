中国决定下调汽、柴油价格 每吨分别降低95元和90元

路透北京7月7日 - 中国国家发改委周二发出通知，决定将汽、柴油价格每吨分别降低95元人民币和90元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.07元和0.08元，调价执行时间为7月7日24时。

中国最近一次调整油价是在今年6月8日，将汽、柴油价格每吨分别降低110元和105元。这是继上次下调后的第二次下调。

发改委网站刊登的新闻稿称，成品油生产经营企业供军队及新疆生产建设兵团、国家储备用汽、柴油（标准品，下同）供应价格每吨分别降低95元和90元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7,140和6,165元。其他成品油价格相应调整。

供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整。调整后的汽、柴油标准品最高供应价格每吨分别为7,540元和6,565元。其中，供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供军队用油价格执行。

此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据7月7日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。

6月下旬以来，受全球原油供应过剩担忧加重等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格有所下降。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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