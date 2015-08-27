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中国财经 | 2015年 8月 27日 星期四 16:53 BJT

中石化料下半年国内化工产品需求势头延续

路透香港8月27日 - 亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周四称，预计下半年国内化工产品需求延续上半年势头，因中国经济企稳。

该公司总裁李春光在记者会上作上述表示。

中石化此前公布，今年上半年净利按年下降22%，好于市场预期。受累于油价大幅下滑，上游业务由盈转亏，但炼油业务获利大增。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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