中国汽、柴油价六连跌 每吨分别降低125元和120元--发改革

路透北京9月1日 - 中国国家发改委周二发出通知，决定将汽、柴油价格每吨分别降低125元和120元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.09元和0.1元，调价执行时间为9月1日24时。

今年以来中国成品油已经六连降，最近一次下调油价是在今年8月19日。

发改委网站刊登的新闻稿称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据9月1日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。

8月中旬以来，受全球原油供应过剩等因素影响，国际市场油价呈震荡下行走势，尽管近几日大幅反弹，但前10个工作日平均价格仍有所下降。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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