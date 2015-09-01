中国汽、柴油价六连跌 每吨分别降低125元和120元--发改革

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国国家发改委周二发出通知，决定将汽、柴油价格每吨分别降低125元和120元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.09元和0.1元，调价执行时间为9月1日24时。
今年以来中国成品油已经六连降，最近一次下调油价是在今年8月19日。
发改委网站刊登的新闻稿称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据9月1日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。
8月中旬以来，受全球原油供应过剩等因素影响，国际市场油价呈震荡下行走势，尽管近几日大幅反弹，但前10个工作日平均价格仍有所下降。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。