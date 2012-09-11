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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 11日 星期二 09:21 BJT

中国周二起上调汽柴油零售价

中国从周二起分别上调汽油和柴油零售价6%和6.5%，以反映原油价格上涨。这是中国在大约一个月来第二次、也是今年第四次上调油价，成品油价逼近3月末所创的纪录高位。

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