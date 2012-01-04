新版成品油定价权下放到企业--报载

路透上海1月4日电---21世纪经济报 道周三报导称,中国新版成品油定价机制核心思路基本确定,调整内容包括调价时间从现行22天或减少到10天;并将定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.

报导援引熟悉定价机制改革的专家指出,"油价改革大局已定,...国家部门正在综合考虑市场供需、国际油价等因素,等待新机制出台的时间窗口."

现行成品油定价机制自2009年1月1日实施以来,国内成品油价格调整15次,但暴露出两个最严重的问题.一是,调价具有滞後性,无法对市场供需关系做出准确反应,导致涨易跌难;二是,放大市场预期,加重投机套利.

报导称,定价机制改革的最终目标是放开价格,由市场竞争形成,企业自主定价.因此,新方案有意将成品油定价权下放给三大石油公司,成品油价格调整不需要向国务院报批.但政府仍可能制定汽柴油最高限价,企业在此价格范围内自主定价.

此前中国证券报也援引消息人士透露,在新成品油定价机制方案中,要求当国际油价在一定价格区间内波动时,有关部门将不再就每次调价下发通知,而可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格.

不过有两大石油公司对这一改革意见并不愿意接受,认为下发时机并不成熟.报导援引其称,"目前价格到位欠账较多,石油进出口贸易尚未完全放开,企业间竞争尚不充分.企业自主定价难度大,不易被舆论和消费者接受."

他们并建议,国家应出台配套改革措施,防止机制半途而废,不能全面贯彻执行.在新成品油价格形成机制出台同时,同步改革成品油税费的徵收环节和分配机制,将价内税改为价外税.

据中石油一份研究报告称,中国生产流通环节税收占成品油终端价格的27%-30%,税收推高油价.

中国三大石油公司包括,中国石化(600028.SS)(0386.HK)、中国石油(601857.SS)(0857.HK)及中海油(0883.HK).(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。