强化企业债服务经济核心定位 加大重点项目支持--中国发改委

路透上海2月22日 - 中国国家发展和改革委员会副主任连维良近日指出，2016年将不断强化企业债券服务实体经济发展核心定位，在支持重点领域重点项目、支持扩大有效投资、支持实体经济稳增长、调结构、补短板等方面发挥更大作用。

他在全国发展改革系统2016年企业债券工作电视电话会议上并强调，今年还力争绿色债券取得明显进展，加强企业债券与专项建设基金、预算内资金安排的有机结合，服务11大投资工程包和六大消费工程建设。

“加大企业债券对城市停车场、地下综合管廊、储油储气设施建设等项目的支持，发挥可续期债券优势，支持城市轨道交通、城际铁路建设融资；并加大对制造业领域优质企业的支持力度。”连维良指出。

他同时提出，今年做好企业债券工作，要主动对接优质企业融资需求、加强品种创新，精细化支持实体经济发展，并进一步扩大直接融资规模。

另据发改委财金司副司长冀晓翀介绍，2015年发改委进一步完善了债券管理体系，并在债券品种创新上取得突破性进展，专项债券、项目收益债券、小微企业增信集合债券、创投类债券、可续期债券、债贷组合债券等创新品种，核准规模合计超过全年核准总规模的1/4。（完）