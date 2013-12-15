中国中央层面核准投资项目将减六成

路透上海12月14日 -中国政府正加大“简政放权”力度。国务院周五稍晚发布政府核准的投资项目目录(2013年本)，大力缩小核准范围，下放核准权限，其中，需报中央管理层面核准的项目数量将减少约60%。

据国家发展和改革委员会负责人介绍，此次修订取消和下放力度较大。共取消、下放和转移49项核准权限，其中，取消核准改为备案19项、下放地方政府核准20项、转由国务院行业管理部门核准10项。

同时，在一些领域改进了管理方式。如在外商投资和境外投资领域，由一律实行核准制改为区别不同情况实行核准制或者备案制。

对外商投资项目，按照准入前国民待遇和负面清单的管理模式，保留了对限制类项目、有中方控股（含相对控股）要求的鼓励类项目的核准，其他项目按照对内资项目的统一规定分别实行核准制或者备案制。

对境外投资项目，除涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目和中方投资10亿美元及以上的项目外，对其他项目实行备案管理。

不过，此次修订仍暂时保留了一些目前尚不具备取消和下放条件的项目，例如：在产能严重过剩领域，对钢铁、电解铝等产能严重过剩行业项目的核准权限暂未调整。在能源领域，中央管理层面暂时保留了对部分火电、热电、煤炭开发项目的核准。

中共十八届三中全会《决定》明确要求，深化投资体制改革，确立企业投资主体地位。企业投资项目，除关系国家安全和生态安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目外，一律由企业依法依规自主决策，政府不再审批。（完）

(发稿 张喜良; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。