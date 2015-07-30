中国将推出新兴产业、制造业核心竞争力等重大工程包--发改委

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月30日 - 中国国家发改委政策研究室副主任赵辰昕周四表示，继去年提出的七大类重大工程包后，发改委又谋划推出城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等四个新的重大工程包。
他在发改委举行的新闻发布会上称，下一步按照“成熟一批、启动一批，储备一批、谋划一批”的原则，继续强化后备项目的储备管理，加强重大工程包的实施和推进。
“国家重大工程具有全局性、战略性、基础性影响，体量大、关联广、带动性强，是促投资稳增长的“牛鼻子”。”赵辰昕称。
发改委去年提出七大类重大工程包，包括信息电网油气等重要网络、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通运输、健康养老服务、能源矿产资源保障等七大类。
截至今年上半年，七大类重大工程包已开工228个项目，累计完成投资3.3万亿元人民币。对上半年国内生产总值（GDP）实现7%的增长发挥重要作用。
赵辰昕表示，新兴产业重大工程包主要是通过政策引导和适当的政策支持，增强发展新兴产业、新兴业态的动力，拓展新的投资领域，释放消费需求潜力，促进形成新的经济增长点。
其重点任务包括以下六大领域工程建设：信息消费工程，新型健康技术惠民工程，海洋工程装备工程，高技术服务业培育工程，高性能集成电路工程，产业创新能力工程。
“目前我委已明确提出了这六大领域2015-2017年的年度重点任务。2015年，将围绕城市公共安全视频信息共享服务试点应用、中药标准化建设、集成电路先进工艺生产线建设、构建重点产业领域创新网络等10多项重点任务，加快前期工作力度，推动项目尽早落地。”赵辰昕称。
对于增强制造业核心竞争力重大工程包，他介绍，主要是聚焦国家战略需求，加快推进轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等六个重点领域的关键技术产业化项目。
据发改委高技术产业司司长綦成元介绍，今年上半年全国规模以上高技术制造业增加值增长速度10.5%，比规模以上工业高4.2个百分点，并连续7个月保持良好的增势。
“中国上半年GDP增长7%，高技术制造业10.5%，对稳增长发挥了非常好的作用。新一代信息技术、生物、高端装备制造等新兴产业发展势头更加强劲，比总体的10.5%还要高。”綦成元称。
他也提到，适应新兴产业市场化竞争比较强的特点，强调政府资金的引导作用，同时也改变以往政策注重支持供给端而不重视需求端的做法，这次考虑了信息消费、新型医疗健康，围绕着这两个领域消费环节一些政策的调整，制度的改革。
“我们想通过消费环节潜力的释放，通过改革的促进，真正把这个市场给培育起来，把市场做大。回过头来支撑供给侧，是比较重大的创新。”綦成元称。
为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，国家发展改革委5月开辟PPP项目库专栏，公开发布PPP推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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