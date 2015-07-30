中国将推出新兴产业、制造业核心竞争力等重大工程包--发改委

路透北京7月30日 - 中国国家发改委政策研究室副主任赵辰昕周四表示，继去年提出的七大类重大工程包后，发改委又谋划推出城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等四个新的重大工程包。

他在发改委举行的新闻发布会上称，下一步按照“成熟一批、启动一批，储备一批、谋划一批”的原则，继续强化后备项目的储备管理，加强重大工程包的实施和推进。

“国家重大工程具有全局性、战略性、基础性影响，体量大、关联广、带动性强，是促投资稳增长的“牛鼻子”。”赵辰昕称。

发改委去年提出七大类重大工程包，包括信息电网油气等重要网络、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通运输、健康养老服务、能源矿产资源保障等七大类。

截至今年上半年，七大类重大工程包已开工228个项目，累计完成投资3.3万亿元人民币。对上半年国内生产总值（GDP）实现7%的增长发挥重要作用。

赵辰昕表示，新兴产业重大工程包主要是通过政策引导和适当的政策支持，增强发展新兴产业、新兴业态的动力，拓展新的投资领域，释放消费需求潜力，促进形成新的经济增长点。

其重点任务包括以下六大领域工程建设：信息消费工程，新型健康技术惠民工程，海洋工程装备工程，高技术服务业培育工程，高性能集成电路工程，产业创新能力工程。

“目前我委已明确提出了这六大领域2015-2017年的年度重点任务。2015年，将围绕城市公共安全视频信息共享服务试点应用、中药标准化建设、集成电路先进工艺生产线建设、构建重点产业领域创新网络等10多项重点任务，加快前期工作力度，推动项目尽早落地。”赵辰昕称。

对于增强制造业核心竞争力重大工程包，他介绍，主要是聚焦国家战略需求，加快推进轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等六个重点领域的关键技术产业化项目。

据发改委高技术产业司司长綦成元介绍，今年上半年全国规模以上高技术制造业增加值增长速度10.5%，比规模以上工业高4.2个百分点，并连续7个月保持良好的增势。

“中国上半年GDP增长7%，高技术制造业10.5%，对稳增长发挥了非常好的作用。新一代信息技术、生物、高端装备制造等新兴产业发展势头更加强劲，比总体的10.5%还要高。”綦成元称。

他也提到，适应新兴产业市场化竞争比较强的特点，强调政府资金的引导作用，同时也改变以往政策注重支持供给端而不重视需求端的做法，这次考虑了信息消费、新型医疗健康，围绕着这两个领域消费环节一些政策的调整，制度的改革。

“我们想通过消费环节潜力的释放，通过改革的促进，真正把这个市场给培育起来，把市场做大。回过头来支撑供给侧，是比较重大的创新。”綦成元称。

为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，国家发展改革委5月开辟PPP项目库专栏，公开发布PPP推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。