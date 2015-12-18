中国政策利好不断发酵11月房价续涨 城市间涨跌差异明显（更新版）

路透北京12月18日 - 随着前期利好政策的不断发酵，中国主要城市房价延续涨势。最新数据显示，11月70城房价指数同、环比均上涨且涨幅扩大，不过城市间房价涨跌差异依然明显，显示消化库存难度仍大。

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比升0.9%，连续第二个月上升且涨幅扩大。从环比看，11月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续第七个月上涨，涨幅亦较前月略有扩大。

“政策效果不断显现，房价环比上涨城市增加，涨幅有所扩大。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读数据称，今年以来，中央陆续出台了包括降息、降低首付比例、公积金政策调整等一系列房地产优惠政策，促进房地产市场销售，政策效果持续显现。

统计局数据显示，11月房价同、环比上涨的城市均增加。新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数分别为33个和40个，分别比上月增加6个和2个；同比上涨城市个数分别为21个和32个，分别比上月增加5个和8个。

从涨幅看，11月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比综合平均涨幅已由7月起连续四个月涨幅回落转为涨幅扩大，分别比上月扩大0.2和0.3个百分点；同比亦分别比上月扩大1.5和1.2个百分点。

不过城市间涨跌差异明显的状况未有改善。就环比来看，一、二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均扩大；三线城市新建商品住宅价格环比由降转平，二手住宅价格环比持平。

同比来看，一线城市新建与二手同比均上涨且涨幅相对较大，分别比上月扩大2.4和1.2个百分点；二线城市新建同比下降0.2%，降幅比上月收窄0.8个百分点，二手同比则由上月持平转为上涨0.6个百分点；三线城市新建与二手同比均下降，但降幅分别比上月收窄0.7和0.5个百分点。

浏览房价图表，请点选：reut.rs/1OayNjO

“宽松的行业政策和充裕的流动性继续拉升主要城市房价，销售依然保持较好势头，全年销售额有望创历史新高。”交通银行金融研究中心高级研究员夏丹表示，与销售稳步提升形成强烈反差的是投资的持续低迷，反映开发企业对资金运用于拿地和扩大开工等建设活动的谨慎。而更深层次的原因在于库存压力仍然很大。

最近召开的中央政治局会议已提出，要化解房地产库存，通过加快农民工市民化，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效需求，稳定房地产市场。

夏丹认为，接下来去库存可供选择的政策储备有：进一步下调非限购城市商贷首付比例至20%、降低二手房交易税费、提高部分城市公积金贷款额度、加大重点城市土地供应等。

中国指数研究院就政治局会议内容表示，新的住房制度改革思路已明确。在当前库存高企、有效需求相对不足的情况下，寻找新的需求点、鼓励更多的就业群体购房也是化解库存的重要途径。鼓励农民工等新市民购房，有助于更快促进房地产库存去化。长期则由户籍制度改革与深化住房制度改革同步推进，促进农民工在城镇落户，为行业需求的持续释放奠定良好的基础。

受制于高库存等问题，中国楼市今年以来的成交回暖和房价上涨，并没有传导到投资端。

央行稍早在工作报告中预计，本轮房地产销售回暖带动房地产投资回升的时滞很可能长于历史规律，即房地产开发投资的企稳回升更可能发生在明年下半年。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：（重点城市表格见 [nENSFB30SV]）

2015年 同比(%) 环比(%)

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年 同比(%) 环比(%)

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）